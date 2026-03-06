Aeropuerto de Arequipa. (Foto: Andina)
Aeropuerto de Arequipa. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), informó que este mes quedará lista la adenda que permitirá ampliar las inversiones para modernizar cinco aeropuertos del sur del país, como parte del contrato de concesión del Segundo Grupo de Aeropuertos que incluye los terminales ubicados en Arequipa, Juliaca, Ayacucho, Tacna y Puerto Maldonado, beneficiando directamente a más de 1.1 millones de ciudadanos y fortaleciendo la conectividad aérea en estas regiones.

“Las Asociaciones Público-Privadas son una solución efectiva para mejorar infraestructura y servicios. , señaló el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio.

LEA TAMBIÉN: ProInversión incorporará a proceso de promoción al Tercer Grupo de Aeropuertos

Las nuevas inversiones, que superan los US$ 470 millones, permitirán realizar mejoras concretas como rehabilitar pistas de aterrizaje, optimizar los terminales de pasajeros, reforzar los sistemas de drenaje y mejorar los cercos perimétricos de seguridad. Esto significa que tendremos aeropuertos más seguros, más cómodos y eficientes para los usuarios.

Estas mejoras también tendrán un impacto directo en el turismo, el comercio y la economía regional, ya que facilitarán el acceso a destinos clave del sur del país, mejorarán la experiencia de viaje, fortalecerán la conectividad aérea para actividades productivas y brindarán mejores condiciones para recibir más vuelos y turistas.

La ampliación de inversiones forma parte de la Adenda N° 5 al contrato del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia y permitirá ejecutar obras durante el periodo 2026-2028, garantizando niveles adecuados de servicio y seguridad en la infraestructura aeroportuaria.

TE PUEDE INTERESAR

¿Viajas este verano? La FAA recortará vuelos en uno de los aeropuertos más importantes de EE. UU.
Las consecuencias de la ventisca en Nueva York: miles de vuelos cancelados y preocupación en los aeropuertos
MTC anuncia destrabe de más de US$ 470 millones para modernizar aeropuertos del sur
Los aeropuertos más baratos y caros de EE. UU. en 2026: ¿cuánto puedes ahorrar según desde dónde vueles?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.