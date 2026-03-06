La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), informó que este mes quedará lista la adenda que permitirá ampliar las inversiones para modernizar cinco aeropuertos del sur del país, como parte del contrato de concesión del Segundo Grupo de Aeropuertos que incluye los terminales ubicados en Arequipa, Juliaca, Ayacucho, Tacna y Puerto Maldonado, beneficiando directamente a más de 1.1 millones de ciudadanos y fortaleciendo la conectividad aérea en estas regiones.

“Las Asociaciones Público-Privadas son una solución efectiva para mejorar infraestructura y servicios. Con esta ampliación de inversiones podremos modernizar aeropuertos estratégicos del país y ofrecer mejores condiciones para los usuarios y para el desarrollo regional”, señaló el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio.

Las nuevas inversiones, que superan los US$ 470 millones, permitirán realizar mejoras concretas como rehabilitar pistas de aterrizaje, optimizar los terminales de pasajeros, reforzar los sistemas de drenaje y mejorar los cercos perimétricos de seguridad. Esto significa que tendremos aeropuertos más seguros, más cómodos y eficientes para los usuarios.

Estas mejoras también tendrán un impacto directo en el turismo, el comercio y la economía regional, ya que facilitarán el acceso a destinos clave del sur del país, mejorarán la experiencia de viaje, fortalecerán la conectividad aérea para actividades productivas y brindarán mejores condiciones para recibir más vuelos y turistas.

La ampliación de inversiones forma parte de la Adenda N° 5 al contrato del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia y permitirá ejecutar obras durante el periodo 2026-2028, garantizando niveles adecuados de servicio y seguridad en la infraestructura aeroportuaria.