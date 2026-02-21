El MTC promovió la suscripción de la Adenda N.° 5 que permitirá ejecutar más de US$ 470 millones en obras para modernizar cinco aeropuertos del sur entre 2026 y 2028. Foto: MTC.
El MTC promovió la suscripción de la Adenda N.° 5 que permitirá ejecutar más de US$ 470 millones en obras para modernizar cinco aeropuertos del sur entre 2026 y 2028. Foto: MTC.
El anunció el destrabe de más de US$ 470 millones en inversiones para , tras promover la suscripción de la Adenda N.° 5 al contrato de concesión del Segundo Grupo de Aeropuertos.

Según indicó la entidad, las intervenciones se desarrollarán entre 2026 y 2028 y beneficiarán directamente a más de 3,6 millones de ciudadanos y a unos 4,2 millones de pasajeros que transitan cada año por estos terminales. Con ello, se busca “consolidar la conectividad aérea como motor de desarrollo regional y dinamización económica”.

Intervenciones estratégicas

El paquete de inversión incluye la rehabilitación integral de pistas y calles de rodaje, la mejora y ampliación de terminales de pasajeros, la instalación de cercos perimétricos y la implementación de sistemas de drenaje. Estas obras apuntan a reforzar la seguridad operacional, elevar la calidad del servicio y adecuar la infraestructura al crecimiento sostenido de la demanda aérea.

El MTC informó que con estas mejoras, los aeropuertos del sur operarán bajo estándares internacionales de seguridad y eficiencia, lo que facilitará el impulso del turismo, el comercio y la integración territorial.

Transparencia y control

La Adenda N.° 5 incorpora una cláusula anticorrupción como causal de caducidad del contrato de concesión, fortaleciendo los principios de integridad y transparencia en la ejecución de los proyectos.

Con ello, el señala que continuará impulsando proyectos de infraestructura considerados prioritarios para reducir brechas y orientados al crecimiento económico del país.

