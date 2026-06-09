El poder llevar o no al trabajo camisetas de las selecciones del Mundial debe estar regulado por el empleador. Imagen: ChatGPT.
El poder llevar o no al trabajo camisetas de las selecciones del Mundial debe estar regulado por el empleador. Imagen: ChatGPT.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Este 11 de junio inicia el esperado Mundial de fútbol. Y aunque la blanquirroja no haya clasificado, los peruanos mantienen la afición por seguir este megaevento. ¿Qué medidas pueden tomar las empresas para que los trabajadores disfruten del evento, sin perder productividad?

TE PUEDE INTERESAR

Lo que no puedes subir a redes sociales del Mundial 2026: las sanciones que podría imponer la FIFA
EE.UU. autoriza ingreso de selección iraní al Mundial 2026 en medio de nueva escalada con Teherán
Mundial impulsa ventas por el Día del Padre: superarían los S/ 4,200 millones
Mundial 2026: FIFA confirma “árbitros asistentes” y otras innovaciones con IA en partidos
FIFA se une a las redes sociales y Netflix para ampliar cobertura del Mundial 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.