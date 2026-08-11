El Gobierno realizó el lunes el primer Consejo de Inteligencia Nacional, convocado con el objetivo de coordinar las acciones del Estado frente a la criminalidad y las principales amenazas que afectan la tranquilidad de las familias peruanas.

“La columna vertebral para recuperar la paz será la inteligencia”, afirmó la mandataria durante la reunión, en la que se abordaron las estrategias necesarias para mejorar la capacidad de anticipación y respuesta del Estado frente al accionar delictivo.

La sesión contó con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; y de los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; de Defensa, Rafael Belaúnde; del Interior, César Astudillo; de Justicia, Ernesto Álvarez, y del director de Inteligencia Nacional, Hugo Cornejo.

Además, participaron el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y los altos mandos del Ejército del Perú, de la Fuerza Aérea y de la Marina de Guerra.

Durante el encuentro, se presentó un diagnóstico sobre las diez amenazas identificadas, entre ellas el crimen organizado, la delincuencia común, la corrupción, la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas. También se evaluó el incremento de la violencia vinculada con las extorsiones, así como la presencia de organizaciones criminales transnacionales en zonas de frontera, fenómenos que requieren una respuesta articulada y sostenida de las instituciones del Estado.

Durante el Consejo de Inteligencia Nacional se presentó un diagnóstico sobre las diez amenazas identificadas, entre ellas el crimen organizado y la delincuencia común. Foto: Gob.pe

Objetivo principal: fortalecer el trabajo de inteligencia

El Consejo estableció como objetivo principal fortalecer el trabajo de inteligencia para enfrentar a la criminalidad, anticipar sus acciones y contribuir a recuperar el orden, la paz y la tranquilidad de la ciudadanía.

Tras finalizar la sesión, el comandante general del Ejército, Oswaldo Calle, destacó que el encuentro marca un hito histórico en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

“Nosotros no escatimaremos esfuerzos para llevar adelante estas acciones, porque contamos con el respaldo de nuestra señora presidenta y de todo el Poder Ejecutivo”, enfatizó.

A su turno, el director de Inteligencia Nacional, Hugo Cornejo, calificó la sesión como un hecho histórico para la DINI, al reunir por primera vez a las principales autoridades del Ejecutivo y a los responsables del sistema de inteligencia del país.

“Para la DINI, lo ocurrido hoy constituye un hito histórico. Es la primera vez en la historia de la institución que se realiza una reunión de esta magnitud, con la participación de los responsables del Ejecutivo y de los distintos niveles del sistema de inteligencia”, subrayó.