El próximo presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, aseguró que el equipo de gobierno de Keiko Fujimori ya viene coordinando las primeras acciones para enfrentar la inseguridad ciudadana y los posibles impactos del fenómeno El Niño.

El futuro jefe del gabinete indicó que las medidas serán dadas a conocer durante el primer Consejo de Ministros de la nueva administración. “Nosotros ya hemos estado trabajando permanentemente tanto con el equipo de seguridad como con el equipo relacionado al fenómeno del Niño ”, declaró.

Galarreta explicó que en las últimas semanas se han realizado reuniones con el equipo económico y con los responsables de las áreas involucradas, con el objetivo de que las primeras decisiones puedan ejecutarse desde el inicio de la gestión.

“Ya semanas atrás nos venimos reuniendo para el día 1 empezar con todas las acciones que debemos tomar”, sostuvo, aunque evitó adelantar el contenido específico de las medidas.

Las declaraciones fueron brindadas luego de que Keiko Fujimori lo presentara como presidente del Consejo de Ministros. En ese contexto, remarcó que uno de los principales desafíos de su gestión será construir consensos con los distintos sectores políticos y sociales. “Buscar acuerdos políticos evidentemente requiere de consenso, de puentes de diálogo”, manifestó.

En esa línea, señaló que ya sostuvo acercamientos con el senador Daniel Barragán y con integrantes del Partido del Buen Gobierno, y adelantó que también buscará reunirse con representantes del sector empresarial, organizaciones sindicales y otros actores de la sociedad civil. “Vamos a ser un gobierno de mucho diálogo”, afirmó.

Luis Galarreta indicó que las primeras medidas del nuevo gobierno sobre seguridad y el fenómeno El Niño se anunciarán en el primer Consejo de Ministros. Foto: The New York Times.

Prioridades del nuevo gabinete

Galarreta indicó que el próximo gabinete tendrá entre sus principales objetivos fortalecer el crecimiento económico, impulsar las inversiones, promover la generación de empleo y reducir la pobreza, además de atender las brechas sociales y recuperar la confianza de la ciudadanía.

“Tenemos objetivos claros, concretos, como enfrentar la inseguridad, volver a crecer con inversiones, volver a generar empleo, reducir la pobreza y volver a unir a nuestro país”, señaló.

El próximo titular de la PCM será el encargado de conducir el primer gabinete ministerial del gobierno de Keiko Fujimori y de coordinar la ejecución de las principales políticas del Ejecutivo.