La presidenta electa, Keiko Fujimori, presentó este lunes a algunos integrantes del primer gabinete que tendrá su gobierno. Así, invitó a Luis Galarreta a liderar la Presidencia del Consejo de Ministros.

“El presidente del Consejo de Ministros tiene la misión de conducir y articular el trabajo de todo el gabinete, coordinar la acción de gobierno y construir los consensos que permitan convertir las decisiones en resultados para los ciudadanos. Convertir las políticas de Estado en resultado para los ciudadanos”, dijo en conferencia de prensa desde su oficina.

Por eso, agregó, ese cargo exige mucho más que experiencia. “Exige liderazgo, integridad, capacidad de gestión, equilibrio para enfrentar laa dificultades y una profunda vocación de servicio por el Perú. Con esta convicción e invitado a Luis Galarreta Velarde para asumir esta responsabilidad”.

La lideresa de Fuerza Popular dijo que Galarreta contará con su con su confianza, respaldo y exigencia.

A su turno, el futuro premier, mencionó que, “tal como lo conversaron hace una semana atrás cuando se le propuso el cargo”, asume el rol con responsabilidad, con objetivos concretos como enfrentar la inseguridad, volver a crecer económicamente, generar empleo, reforma de la segunda generación, entre otros.

Miembros del gabinete Galarreta

Fujimori Higuchi también presentó a dos futuros ministros. “Hay dos cargos que son sumamente importantes. El Ministerio de Economía y Finanzas estará a cargo de Elmer Cuba, uno de los economistas más reconocidos del país (...) para el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, a propuesta de Luis Galarreta, hemos convocado a Carlos Espá, abogado, periodista, especialista en relaciones internacionales”.

En sus primeras declaraciones, Cuba dijo que aceptó la invitación con las mejores expectativas para llevar al Perú adelante e realizar las reformas que han esperado todo el siglo.

En tanto, Espá, quien será canciller, dijo que pondrá el Estado al servicio de los ciudadanos y contribuir a la reconciliación de todos los peruanos. “La Cancillería tiene un papel muy importante en ese sentido”.