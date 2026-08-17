Irán y Estados Unidos. (Foto: AP)
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Redacción Gestión
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Ni fin de la guerra ni reapertura del estrecho de Ormuz. Este lunes expira el plazo de 60 días acordado en el memorado de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio sin que se haya conseguido ninguno de sus objetivos y con las dos partes enrocadas en sus posiciones.

“El plazo de 60 días para las conversaciones es irrelevante”, dijo hoy en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, informó IRNA.

El diplomático indicó que “la aplicación (del acuerdo) se encuentra totalmente paralizada por las ”flagrantes violaciones” de Estados Unidos del memorando.

Los dos rivales mantienen además duras posturas que alejan la posibilidad de nuevas negociaciones.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oscila entre las amenazas militares tras una campaña de ataques de 12 días en julio y las presiones económicas por las que parece optar ahora para debilitar a la República Islámica.

Irán. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP
Irán. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

¿Qué decía el memorando de entendimiento?

El memorando de entendimiento establecía el fin de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de la prohibición de la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales y el fin del bloqueo a los puertos y buques iraníes, entre otras cuestiones.

Pero pronto comenzaron a surgir grietas entre los dos rivales con el estrecho de Ormuz en su epicentro.

Teherán sostiene que el artículo 5 del memorando le daba control del estrecho, exige que los buques que quieran cruzarlo debe hacerlo con su permiso y ataca barcos que trataban de cruzar sin su visto bueno la vía por la que transitaba el 20% del crudo mundial antes de la guerra.

Trump dio por acabado el acuerdo marco el 8 de julio porque Irán “es basura”, según dijo en la cumbre de la OTAN en Ankara.

Pulso económico

Con el memorando dado por muerto y la aparente poca disposición de ambas partes a negociar, tanto Teherán como Washington parecen haberse decidido por una guerra de constricción.

Trump, por su parte, afirmó el 9 de agosto que pretendía rebajar la escalada militar tras casi dos semanas de ataques en julio y que su plan inmediato pasa por redoblar la presión económica sobre Teherán y esperar a que regrese a la mesa de negociación más debilitado.

No está claro lo que supone ese redoblamiento de la presión financiera dado que Estados Unidos ha mantenido sanciones contra la República Islámica desde hace décadas y en los dos mandatos de Trump aplicó la llamada “máxima presión” económica, unas políticas que no han logrado hasta hora doblegar a Teherán.

Una situación que aleja de momento la posibilidad de un acuerdo de paz cuando la guerra que comenzó el 28 de febrero se acerca a los seis meses de duración.

Con información de EFE

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