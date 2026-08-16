Buques de guerra de la Armada de Estados Unidos desplegados en Medio Oriente, tras anunciar que reimpusieron el bloqueo naval a Irán en el estrecho de Ormuz. (Centcom / EFE)
Buques de guerra de la Armada de Estados Unidos desplegados en Medio Oriente, tras anunciar que reimpusieron el bloqueo naval a Irán en el estrecho de Ormuz. (Centcom / EFE)
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Redacción Gestión
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El Ejército de Irán anunció este domingo una recompensa equivalente a US$30,000 (unos 26,000 euros) a cualquier ciudadano iraní que mate o capture y entregue a un soldado estadounidense, con una prima que se duplicará si la acción es llevada a cabo por una mujer.

“Si un ciudadano iraní mata o captura y entrega a un soldado invasor estadounidense, recibirá por parte del Ejército de la República Islámica de Irán una recompensa equivalente a 30,000 dólares”, afirmó el comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, según informó la agencia IRNA.

Hatami agregó que, si una mujer lleva a cabo una acción de este tipo, “recibirá el doble de esta recompensa”.

Reacción ante anuncio de Trump

El alto cargo militar dijo que decidieron poner en marcha el plan a raíz del “gran número de solicitudes” de personas que deseaban contribuir económicamente a la guerra con Israel y Estados Unidos, iniciada el 28 de febrero.

El Ejército de Irán aseguró que las Fuerzas Armadas no cederán "ni un ápice" sobre el estrecho de Ormuz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el restablecimiento del cerco naval. (EFE/ Agencia iraní Tasnim).
El Ejército de Irán aseguró que las Fuerzas Armadas no cederán "ni un ápice" sobre el estrecho de Ormuz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el restablecimiento del cerco naval. (EFE/ Agencia iraní Tasnim).

, y Hatami no aportó detalles sobre dónde o cuándo se esperaba que se produjera la muerte o captura de soldados estadounidenses.

El anuncio de Teherán sobre la recompensa se produce dos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que,

Irán rechazó de inmediato esas declaraciones y aseveró que el estrecho de Ormuz “no puede ser tomado por la fuerza, por un tuit, un portaaviones, una orden o un discurso electoral”, reafirmando su soberanía sobre el estratégico paso marítimo.

Reivindican control de Ormuz

El jefe del Ejército iraní reivindicó hoy el control de Ormuz por parte de Teherán como una de las condiciones para poner fin a la guerra y calificó esa vía marítima como una “capacidad geopolítica concedida por Dios al pueblo iraní”.

Teherán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que la República Islámica respondió también atacando objetivos de EE.UU. en países de Oriente Medio, mientras Washington restablecía el bloqueo naval sobre puertos y buques de Irán.

Irán ha exigido a Estados Unidos que ponga fin a la guerra, levante el bloqueo sobre sus puertos y buques y le permita vender su petróleo en los mercados internacionales a cambio de la reapertura del estrecho.

Elaborada con la información de la Agencia EFE

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