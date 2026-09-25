José María San Segundo, CEO de Merco, señaló durante la presentación que una parte importante de las compañías que lideraban el ranking hace más de una década mantiene su posición. De las diez empresas que integraban el Top 10 en 2012, seis continúan dentro del grupo de líderes en 2026, mientras que otras han recuperado o cedido posiciones. “Por tanto, (hay)mucha estabilidad”, resumió el ejecutivo.

Entre las empresas que se han mantenido en el Top 10 durante este período figuran el Banco de Crédito del Perú (BCP), Interbank, Alicorp, BBVA, Ferreyros y Backus AB InBev .

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En la edición 2026 del Ranking Merco Empresas Perú, el BCP conservó el primer lugar, mientras que Interbank avanzó cuatro posiciones y se ubicó segundo. Alicorp bajó un puesto hasta el tercer lugar. BBVA y Ferreyros ocuparon el cuarto y quinto puesto, respectivamente, mientras que Backus AB InBev se ubicó sexto.

La segunda mitad del Top 10 estuvo conformada por LATAM, que subió dos posiciones hasta el séptimo lugar; Nestlé, en el octavo; Cementos Pacasmayo, que avanzó un puesto hasta el noveno; y Natura Cosméticos, que cerró la lista en el décimo lugar.

El movimiento de las posiciones también muestra cómo algunas empresas que hace 15 años estaban entre las primeras han ido perdiendo espacio en la clasificación, mientras otras han conseguido incorporarse al grupo de las compañías mejor valoradas. Si se mira la historia completa del ranking, el panorama vuelve a mostrar estabilidad.

La clasificación acumulada de Merco, que reúne los resultados de las diferentes ediciones, coloca entre las principales empresas a BCP, Interbank, Alicorp, Backus, Ferreyros, BBVA, RIMAC, Leche Gloria, Pacífico y Natura.

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El Ranking Merco Empresas Perú 2026 reconoció a las compañías que ocuparon los primeros lugares en reputación, con BCP en el primer puesto. Foto: GEC

Talento e innovación: las palancas de la reputación

Más allá de quiénes ocupan los primeros lugares, el estudio de Merco también permite ver cómo ha cambiado la percepción sobre las empresas peruanas en los últimos 15 años. Uno de los cambios más claros está en el talento. Para medir estos atributos, Merco utiliza un saldo de percepción: cuando el resultado es positivo, significa que el atributo es reconocido como una fortaleza; cuando es negativo, refleja que todavía existe una percepción desfavorable o un aspecto por mejorar.

Bajo esta medición, el talento pasó de -4.8% en 2012 a 3.6% en 2021, es decir, dejó de ser visto como una debilidad y pasó a ser reconocido como una fortaleza. Para 2026, se mantiene entre los aspectos que muestran una mejor evolución.

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Algo similar ocurre con la ética y la responsabilidad. Aunque todavía permanece en terreno negativo, la percepción ha mejorado: pasó de -7.3% en 2012 a -5.3% en 2021, y llegó a -2.2% en 2026. En otras palabras, la brecha se ha reducido en los últimos años.

Pero no todos los atributos han seguido el mismo camino. La innovación continúa siendo un punto pendiente. En 2012 registraba un saldo de -2.6%, cayó hasta -8.4% en 2021 y, aunque recuperó parte del terreno, en 2026 todavía se mantiene en negativo, con -7.3%. “La innovación no la hemos perdido”, sostuvo San Segundo, aunque advirtió que se está quedando atrás como rasgo diferencial de las empresas peruanas.

El dato cobra mayor relevancia cuando se compara a las compañías que ocupan los primeros lugares con el resto. Según comentó el ejecutivo, las empresas líderes destacan principalmente por dos aspectos: el talento y la innovación. “Las dos palancas claras. No para llegar a liderar, sino para mantener el liderazgo. Innovación y talento”, señaló.

“Para las empresas, el reto está en cuidar a sus equipos y recuperar la innovación como una de las características que las diferencian”, agregó.

José María San Segundo, CEO de Merco, destacó la estabilidad del ranking de reputación empresarial en Perú y señaló al talento y la innovación como dos aspectos clave para mantener el liderazgo. Foto: GEC

¿Qué mira la sociedad?

La otra cara de la reputación aparece cuando se observa la percepción de la sociedad. Al respecto, el vocero de Merco expresó que las grandes empresas reciben valoraciones más bajas por parte de la población que las obtenidas de otros grupos consultados por Merco, como directivos, periodistas y analistas.

La diferencia se concentra especialmente en tres aspectos : corrupción, pago de impuestos y compromiso con los problemas sociales. “Estos son precisamente algunos de los puntos en los que la sociedad mantiene una mirada más crítica sobre las grandes compañías. Es decir, una empresa puede tener una buena valoración entre sus principales grupos de interés y, al mismo tiempo, enfrentar mayores cuestionamientos cuando se observa su relación con la sociedad”, arguyó.

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