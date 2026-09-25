El ranking de Merco 2026 muestra qué compañías se mantienen entre las líderes y cómo ha cambiado la percepción sobre las empresas peruanas. Foto: Collage / Gemini
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Karen Guardia Quispe
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La noche del martes, en el marco de los 15 años que Merco lleva midiendo la reputación de las empresas en el Perú, se presentó el ranking de las compañías con mejor reputación. En ese sentido, ¿cómo ha cambiado la percepción sobre las empresas peruanas en más de una década?

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