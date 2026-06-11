Grupo El Comercio volvió a liderar la categoría de Medios de Comunicación en el ranking Merco Talento 2026, consolidándose como la empresa más valorada de su sector para atraer y fidelizar talento en el Perú. El reconocimiento cobra especial relevancia en un contexto en el que las organizaciones enfrentan crecientes desafíos para captar profesionales calificados y retener a sus colaboradores en un mercado laboral cada vez más competitivo.

Merco Talento es uno de los monitores de referencia en la región para evaluar la capacidad de las empresas de atraer, desarrollar y retener talento. Su metodología es auditada de manera independiente por KPMG y recoge la percepción de múltiples grupos de interés, entre ellos trabajadores, universitarios, expertos en recursos humanos, headhunters.

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La edición 2026 marcó además una renovación importante del estudio. Merco amplió el tamaño de la muestra un 35% más que el año anterior. Asimismo, incluyó nuevos stakeholders, como los demandantes de empleo, con el objetivo de obtener una visión más amplia y rigurosa sobre la reputación laboral de las organizaciones.

En esta duodécima edición participaron empresas de 35 sectores económicos. El estudio confirmó además el dinamismo de la reputación corporativa en el país.

Dentro de este escenario, Grupo El Comercio se ubicó nuevamente como líder del sector Medios de Comunicación, por encima de otras compañías de la industria. El resultado refleja el reconocimiento a su capacidad para desarrollar talento, fortalecer su propuesta de valor para los colaboradores y consolidar una cultura organizacional alineada con los retos de transformación que enfrenta hoy el negocio de medios.

El liderazgo en Merco Talento se ha convertido en un indicador relevante para las organizaciones, ya que mide no solo la percepción interna de los trabajadores, sino también el atractivo de las empresas para las nuevas generaciones de profesionales.

Así quedó el ranking sectorial