¿Cuáles son las empresas que figuran en el Merco Talento 2026? Algunas escalaron más de 90 posiciones. Fotocomposición: G de Gestión
¿Cuáles son las empresas que figuran en el Merco Talento 2026? Algunas escalaron más de 90 posiciones. Fotocomposición: G de Gestión
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Ani Lu Torres
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En un donde la rotación anual alcanza el 18% y siete de cada diez empresas reconocen dificultades para atraer talento, la gestión de personas se ha convertido en uno de los principales desafíos corporativos. En ese contexto, Merco presentó la décimo tercera edición de su , que Gestión difunde en exclusiva a través de sus distintas plataformas.

El ranking revela cuáles son las empresas con mayor capacidad para atraer y fidelizar talento en el país. Este año, seis compañías -como, , , Nestlé, - modificaron sus posiciones dentro del Top 10, aunque todas lograron mantenerse en el grupo de líderes más valorados por trabajadores, expertos y distintos actores del mercado.

Para elaborar el ranking, Merco realizó 50,540 encuestas (todo un récord) y evaluaciones a partir de 12 fuentes de información diferentes, entre ellas trabajadores, universitarios, expertos en , sindicatos, responsables de gestión de talento y población general. El objetivo es identificar qué organizaciones han logrado construir una propuesta de valor atractiva para sus colaboradores en un entorno cada vez más competitivo.

“Las empresas entienden que gran parte de su diferencia frente a otras organizaciones está en las personas. Necesitan retener a quienes tienen capacidades críticas y, al mismo tiempo, atraer nuevo talento para sostener su crecimiento”, señaló Miguel Solano, gerente general de Merco en Perú.

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TOP 10: RANKING MERCO TALENTO 2026

Una de las novedades del Merco Talento 2026 es que, por primera vez, se consultó a los gerentes de Recursos Humanos de las diferentes empresas en el país sobre cuál consideraban que era la mejor área de gestión de talento del país.

El resultado ubicó al equipos de en el primer lugar, seguido de Interbank y BBVA, coincidiendo con las tres empresas que lideran el ranking general.

Top 3 Mejores equipos de Recursos Humanos. Fuente: Merco Talento 2026
Top 3 Mejores equipos de Recursos Humanos. Fuente: Merco Talento 2026
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NOVEDADES EN EL TOP 100

Dentro del Top 100, al menos siete empresas escalaron más de 40 posiciones respecto a la edición 2025 del Merco Talento, reflejando la creciente importancia de la gestión de personas en un mercado laboral cada vez más competitivo. Según José Manuel Lancha, director corporativo de Merco España, en general, tres de cada cuatro empresas que contrataron personal reportan que parte de esos trabajadores ya abandonó la organización. De hecho, la dificultad para atraer y retener talento pasó de ser una preocupación para el 35% de las compañías a convertirse en una barrera de gestión para el 54% en apenas un año.

La competencia es particularmente intensa en perfiles vinculados a tecnología, análisis de datos y ciberseguridad. Ante este escenario, las organizaciones no solo recurren a mejoras salariales, sino también a esquemas de trabajo híbrido, programas de desarrollo profesional y estrategias de fidelización.

“Gestionar una marca empleadora es casi tan importante como gestionar una marca comercial”, sostuvo Lancha durante la presentación de los resultados del Ranking, realizado en el auditorio de la Universidad Esan.

SOBRE EL AUTOR

Coordinadora en la revista G de Gestión e integrante del podcast de economía y negocios 'Actualidad Latinoamericana'. Escribo sobre management, agricultura, tecnología y emprendimientos. Bachiller en Periodismo por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Activa participante de los cursos del Centro Knight para el Periodismo en las Américas.

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