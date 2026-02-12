La edición de este año —construida a partir de más de 43 mil encuestas, 26 fuentes de información y procesada en enero último— muestra un mercado dinámico: hay empresas que han internalizado el enfoque ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza) como parte central del negocio y otras que todavía lo abordan desde una lógica reactiva.

Pedro J. López, desde Merco España, señaló durante la presentación de los resultados del ranking que hay una pregunta que sigue vigente en los directorios: ¿ser responsable es rentable? “Hay compañías que lo están tomando muy en serio y destacan porque su impacto es positivo”, dijo.

“El día que más empresas estén convencidas de que la sostenibilidad genera valor económico, la brecha entre quienes lideran y quienes no, se reducirá”, agregó José Miguel Solano, gerente general de Merco en el Perú.

Otro dato revelador: el ranking demuestra además que facturar millones no garantiza presencia en el listado. Varias empresas de gran tamaño no figuran al no haber logrado construir reputación.

El rol del CEO y del directorio

Armando Casis, director de Sostenibilidad de ESAN, sostuvo que uno de los patrones que empieza a consolidarse en el Perú es la integración del enfoque ESG en la estrategia corporativa. “Si son mediciones aisladas, el impacto será marginal. El reto es que deje de ser un departamento y se convierta en cultura organizacional”, explicó.

Según los panelistas, el CEO debe asumir un rol activo en la transformación cultural, aunque muchas veces son los directorios quienes marcan la pauta. “La gobernanza es un tema álgido. Hay directorios con conflictos de interés que no favorecen a todos los stakeholders. La transparencia es clave”, mencionó Solano.

ESG y talento: el activo invisible

Otro de los ejes centrales es la gestión del talento. Las compañías con propósito son las que hoy atraen y retienen mejor a sus colaboradores. Pero medir ese activo intangible sigue siendo uno de los mayores desafíos.

“Si no hay medición, no hay gestión”, se señaló durante el evento. La sostenibilidad interna —cómo se trata a colaboradores, proveedores y comunidades— pesa cada vez más en la reputación corporativa.

El Top 10

El Ranking Merco Responsabilidad ESG 2025 evaluó a las compañías en cuanto a su desempeño en los criterios de medio ambiente; ámbito interno, clientes y sociedad; y a nivel ético y de gobernanza.

En la última edición, se registró una entrada al Top 10: AJE. En cuanto a los ejes ESG, la empresa que ocupa el primer lugar en el ranking de las más responsables con el medio ambiente es Natura; mientras la más destacada en el ámbito interno, clientes y sociedad, así como gobernanza es BCP.

Fuente: Merco Responsabilidad ESG 2025

TOP 100 Merco Responsabilidad 2025

Destaca en el TOP 100 el ingreso de 12 empresas al ranking; mientras que 40 compañías retrocedieron su ubicación respecto a la edición del 2024.

Ficha técnica

Estudio: Merco Responsabilidad ESG 2025

Realización: Las encuestas fueron realizadas por Datum Internacional y Merco de marzo a diciembre del 2025.

Número de Encuestados: 43,215 encuestados.

Distribución de la muestra: 5% de trabajadores ( 1x% de la propia empresa y 2x% de otras empresas del listado), 50% de expertos (Expertos en RSC, analistas financieros, periodistas, Gobierno, ONGs, Sindicatos, Asociaciones de consumidores, y Social Media Managers), 2x% de estudiantes ( 1x% universitarios, x% de alumnis), 1x% de benchmarking de gestión de personas, 1x% público en general y x% de presencia digital.