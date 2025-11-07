El gerente general de Natura Perú, Christian Coone, señaló que la marca se sostiene, principalmente, en más de un 90% de sus ingresos de la venta directa, la cual es impulsada por las consultoras que la firma tiene a nivel nacional.

“Es nuestro canal de ventas más fuerte y permanentemente rediseñamos toda nuestra propuesta de valor para nuestras consultoras; las consultoras son las que compran y producen con ventas. Justamente, apuntando a un mejor desarrollo para ellas, vemos con muy buenos ojos el 2026; además, de que trabajamos en la transformación de tiendas”, señaló el ejecutivo.

De momento, la compañía posee 13 tiendas a nivel nacional, cuyo objetivo es que los clientes tengan una experiencia sensorial de las fragancias, maquillaje, entre otros productos. No obstante, la meta a seguir es ampliar el número de locales con presencia no solo en Lima, sino también en provincias.

“Nuestra estrategia empezó en Lima porque era un modelo de negocio nuevo y queríamos probarlo, pero este año abrimos en el interior del país, entre ellos, Arequipa. Es nuestro plan seguir expandiendo a nivel nacional, no tenemos hoy ninguna ubicación cerrada aún, pero sí buscamos las grandes ciudades del país que tengan una participación popular. Creemos que (esas aperturas) puede ser a lo largo del siguiente año”, adelantó.

Las preferencias e insumos peruanos

Coone indicó que actualmente los consumidores de Natura tienen una tendencia por la compra de productos para el rostro, principalmente, seguido de perfumería, y cuidado corporal.

“Vemos un enorme potencial en la categoría de rostro; hemos hecho una evolución de portafolio en la marca Chronos, que es una submarca de Natura, que es tratamiento para el rostro, que es una dermocosmética. Entramos en ese territorio y ahora hemos desarrollado este trabajo para un mercado muy grande. Seguimos apostando por esa línea para el próximo año”, incidió.

Asimismo, el ejecutivo resaltó el interés de Natura por desarrollar productos con insumos amazónicos del Perú, siendo que ya tienen una experiencia con el copoazú, originario de Madre de Dios, cuyo ingrediente ya forma parte de la cartera de la compañía.

“Y ahora nos encontramos en el desarrollo de otro activo, que es el aguaje; la idea es desarrollar una nueva cadena de suministro aquí en Perú; de hecho, las condiciones del aguaje en Perú son distintas al que tenemos en Brasil. Entonces, estamos haciendo estudios en base a este producto”, refirió.