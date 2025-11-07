Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Mayumi García
mailMayumi García

La multinacional brasileña de cosméticos y cuidado personal, Natura, cierra este 2025 un año positivo para su operación peruana; proyectando que sus ventas lograrán un aumento de dos dígitos en relación al 2024, una cifra por encima del mercado al que pertenece donde se estima un avance de entre 5% y 7% para este año. Sin embargo, aún se mantiene cauta, pues también se acerca un periodo interesante en ventas, tal como es la campaña navideña.

TE PUEDE INTERESAR

Natura se dispara en bolsa con venta de Avon, su “mayor lastre”
Skechers y Natura estrenan locales comerciales en la capital: ¿en qué distritos se ubican?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.