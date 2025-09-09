Skechers alcanza las 34 tiendas nivel nacional. Foto: Skechers
Skechers alcanza las 34 tiendas nivel nacional. Foto: Skechers
Según proyecciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), l, ante la recuperación gradual del empleo formal y un mayor ingreso disponible de los peruanos, impulsado por las dos gratificaciones del año. En ese este contexto, dos marcas internacionales abriendo nuevas tiendas en la capital. ¿De quiénes se tratan y en dónde se ubican?

Por un lado, abrió una tienda insignia en el segundo piso del centro comercial La Rambla Brasil. El espacio, de 698.34 metros cuadrados (m2), es la primera en el país en incorporar el logotipo S – Skechers Performance en su fachada interior, un diseño reservado para los locales de alto estándar.

La marca precisó que en este local se comercializa calzado lifestyle para mujeres, hombres y niños, además de ropa y accesorios. Asimismo, ofrece colecciones para diversas disciplinas deportivas como fútbol, running, golf, baloncesto, entre otros. Con esta apertura, Skechers alcanza las 34 tiendas nivel nacional.

Natura suma 13 tiendas en Perú con la apertura en Real Plaza Salaverry. Foto: Natura

Natura suma un nuevo espacio comercial

En paralelo, la multinacional brasileña inauguró su decimotercera tienda en el país, ubicada en el tercer nivel de Real Plaza Salaverry, en Jesús María. El nuevo local, de 74 m2, busca consolidar la estrategia omnicanal de la compañía, integrando su red de más de 150,000 consultoras de belleza con la experiencia presencial.

La empresa de belleza señaló que el nuevo espacio cuenta con zonas interactivas, asesoría personalizada y el programa Ecotrueque, que permite a los clientes devolver envases vacíos para reintegrarlos al ciclo productivo.

