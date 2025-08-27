Renzo Morante, gerente general del holding gastronómico del Grupo Inca, resaltó que Pachamama Gourmet cerró el primer semestre de 2025 con un crecimiento de 25% en ventas y un aumento de 5% en la ocupación de Colca Lodge, su hotel en Valle del Colca. Dicho desempeño también se apoyó en inversiones recientes, especialmente en la remodelación y recuperación de un importante espacio gastronómico y cultural en Arequipa.

“En octubre del año pasado reabrimos el edificio de Mercaderes 72, en el centro de la ciudad, donde operan tres de nuestras marcas: La Catalina (pastelería y cafetería), Ekeko (parrillas y carnes) y Tristán (restobar), esta última creada exclusivamente para este espacio”, comentó a Gestión.

Pachamama Gourmet realizó estudios de mercado en Ilo (Moquegua) y Tacna, y actualmente espera la disponibilidad de locales. (Foto: Mercaderes 72).

Pachamama Gourmet presenta formato express de cafetería

Mercaderes 72 comprende 2,000 m2 y alberga dos marcas retail orientadas al turismo: Kuna, de Incalpaca, especializada en textiles; y Fibras y Hebras, un emprendimiento arequipeño que ofrece souvenirs turísticos.

El complejo, con una inversión de US$ 1.5 millones, inició en 2019, pero quedó suspendido por la pandemia y trámites de licencias. La construcción se retomó en 2022 y tomó 18 meses. “Nos hemos enfocado en posicionar este nuevo proyecto de Mercaderes 72 orientado tanto al público nacional como internacional”, comentó Morante.

Dentro del edificio de Mercaderes 72, Ekeko se mantiene como la marca insignia del portafolio, generando el 40% de los ingresos de Pachamama Gourmet. Creada en 2019, suma cinco locales: cuatro en Arequipa y uno en Real Plaza Cusco, dentro de los 18 que opera el holding.

La última apertura de la compañía se realizó en junio con un local express (de 40 m2) de la cafetería La Catalina en la Ciudad Blanca, con una inversión de US$ 60,000.

Pachamama Gourmet no descarta iniciar su primera experiencia en el extranjero, mientras avanza en la estandarización de sus procesos de cocina. (Foto: La Catalina).

LEA TAMBIÉN: La expansión de un holding peruano de entretenimiento al negocio de restaurantes y restobares

Pachamama mira mercados fuera de Arequipa y Colca Lodge suma habitaciones

Para lo que resta del 2025, el holding gastronómico Pachamama Gourmet no planea abrir nuevos locales en el Perú; sin embargo, en 2026 podría iniciar estudios de factibilidad para expandirse fuera de Arequipa, mercado que empieza a mostrar signos de saturación.

“Entre las primeras marcas con potencial de ingresar a Lima figuran Ekeko y Don Cayetano, ambas con una propuesta de comida criolla y parrillas (..) Es más sencillo iniciar con una marca reconocida, y una vez posicionada, el resto podrá ir ingresando gradualmente”, señaló Morante.

En el segmento hotelero, avanza la ampliación del Colca Lodge (Arequipa), que incorporará cuatro nuevas suites orientadas al segmento premium de parejas y alcanzará un total de 50 habitaciones . “Dos de las nuevas habitaciones ya están operativas, mientras que las otras dos, actualmente en marcha blanca, entrarán en funcionamiento a finales de setiembre”, adelantó.

La inversión asciende a US$ 500,000 e incluye el desarrollo de nuevas actividades dentro del hotel, que se implementarán en el primer trimestre de 2026. Hoy, el hotel mantiene un nivel de ocupación de 70%, con proyecciones al alza por la temporada alta que se extiende hasta octubre.

De cara al cierre del año, Pachamama Gourmet proyecta un crecimiento de 30% en ventas, mientras que Colca Lodge prevé elevar su ocupación en 7%, consolidando una recuperación que los llevaría a niveles similares a los alcanzados en 2019 (prepandemia).

Más datos sobre Pachamama Gourmet

Marcas. El portafolio gastronómico del Grupo Inca, bajo la marca Pachamama Gourmet, está conformado por Ekeko, La Catalina, Don Cayetano, Cocina Central, Mercaderes 72 y Tristán.

El portafolio gastronómico del Grupo Inca, bajo la marca Pachamama Gourmet, está conformado por Ekeko, La Catalina, Don Cayetano, Cocina Central, Mercaderes 72 y Tristán. Colca Lodge. El turismo receptivo se ve impactado por la caída del dólar. “Hemos recuperado el número de turistas, pero el tipo de cambio nos viene afectando; confiamos en que sea una situación coyuntural”, advirtió el ejecutivo.

El turismo receptivo se ve impactado por la caída del dólar. advirtió el ejecutivo. Expansión. Pachamama Gourmet realizó estudios de mercado en Ilo (Moquegua) y Tacna, y actualmente espera la disponibilidad de locales. “Tanto Ekeko como Don Cayetano operan principalmente en malls . En Tacna se estaba desarrollando un centro comercial, pero el proyecto quedó en stand-by” , explicó.

Pachamama Gourmet realizó estudios de mercado en Ilo (Moquegua) y Tacna, y actualmente espera la disponibilidad de locales. , explicó. Franquicia. La firma no descarta iniciar su primera experiencia en el extranjero, mientras avanza en la estandarización de sus procesos de cocina, paso clave para implementar el modelo de franquicia.

LEA TAMBIÉN: Inca Tops mira a Perú como nuevo polo manufacturero en un escenario global incierto