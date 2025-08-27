El portafolio gastronómico del Grupo Inca, bajo la división Pachamama Gourmet, está conformado por Ekeko, La Catalina, Don Cayetano, Cocina Central, Mercaderes 72 y Tristán. (Foto: Pachamama Gourmet).
Edgar Velito
Pachamama Gourmet, el brazo gastronómico y turístico del Grupo Inca, avanza en su consolidación dentro de Arequipa, impulsado por recientes inversiones en infraestructura y propuestas culinarias. Con un proyecto importante en el corazón de la Ciudad Blanca y planes de expansión en marcha, la compañía busca fortalecer su portafolio de marcas y potenciar su presencia en nuevos mercados, sin dejar de lado el crecimiento sostenido de su propuesta de alojamiento en el Valle del Colca.

