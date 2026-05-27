Consorcio Minero Horizonte (CMH), empresa especializada en minería subterránea de oro, prepara una nueva etapa de inversiones en su Unidad Productiva Parcoy (La Libertad). Como se recuerda, a inicios de año ya había anunciado su intención de extender el periodo de explotación de las reservas aprobadas hasta junio de 2031. Esta petición esta pendiente de aprobación por la autoridad ambiental. Ahora, ¿qué cambios busca implementar?

En detalle, la compañía presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un Informe Técnico Sustentatorio para modificar el Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de 2018 que regula la operación de su mina subterránea, con el objetivo de actualizar las condiciones bajo las cuales opera.

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El ITS recordó que, actualmente, el mineral extraído en la mina subterránea es procesado la Planta de Beneficio Parcoy. La instalación tiene una capacidad aprobada de 2,200 toneladas por día, aunque en la práctica solo cuenta con autorización para procesar 2,000.

CMH busca ampliar hasta 2028 la explotación de reservas en su unidad minera Parcoy, ubicada en la región La Libertad. Foto: Andina

¿Qué objetivos tiene el nuevo ITS de Parcoy?

El nuevo ITS propone modificar el cronograma de explotación de reservas y extender las operaciones hasta junio de 2028 de Parcoy . Según el documento, el plan original contemplaba culminar la extracción de mineral en julio de 2026; sin embargo, aún existe un volumen pendiente de explotación que justificaría la ampliación del plazo.

De acuerdo con la información consignada en el ITS, al cierre de marzo de 2026 se habían explotado 5.96 millones de toneladas de mineral de un total aprobado de 6.76 millones, quedando un saldo de 802,767 toneladas pendientes. De ese remanente, se estima que 168,021 toneladas podrán ser extraídas hasta julio de 2026, mientras que otras 634,745 toneladas no alcanzarían a ser explotadas dentro del cronograma vigente, por lo que requerirían una extensión de aproximadamente dos años .

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Así, la propuesta plantea continuar con la extracción de ese volumen entre agosto de 2026 y junio de 2028, manteniendo el mismo método de minado y sin incorporar nuevas reservas ni modificar la capacidad de producción aprobada . El documento señala que la ampliación responde a condiciones operativas propias de la actividad minera, como mantenimientos, paradas de planta y variaciones en la producción, que retrasaron el avance previsto inicialmente.

Asimismo, el ITS precisa que la extensión se mantendría dentro del periodo de operación general autorizado para la unidad minera, cuya vigencia se extiende hasta agosto de 2039, conforme a la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) actualmente aprobada.

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