El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que la actividad minera genera actualmente más de 276,000 empleos directos en el país y continúa siendo una de las principales fuentes de recursos para las regiones mediante canon y regalías.

Durante el Simposio – XVI Encuentro Internacional de Minería, la directora general de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem, Gaby Julca, señaló que el sector mantiene un rol estratégico en el contexto de la transición energética global y el avance tecnológico.

“Hoy, el mundo atraviesa una transformación marcada por la transición energética, la innovación tecnológica y la necesidad de construir economías más sostenibles. En este escenario, los minerales críticos y estratégicos cumplen un papel fundamental y el Perú mantiene una posición privilegiada a nivel global”, afirmó.

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La funcionaria sostuvo que el Perú continúa afianzándose entre los principales productores mineros a nivel mundial y destacó el portafolio de inversiones del sector.

En ese sentido, indicó que el país cuenta actualmente con una cartera de 65 proyectos de inversión minera valorizados en más de US$ 63,000 millones, así como 69 proyectos de exploración que superan los US$ 757 millones.

El Perú mantiene una cartera de 65 proyectos mineros por más de US$ 63,000 millones y 69 iniciativas de exploración valorizadas en US$ 757 millones.

“Estas cifras reflejan la confianza y el enorme potencial del sector minero”, remarcó.

Asimismo, precisó que durante el primer trimestre del 2026 el Perú registró una producción superior a las 680,000 toneladas de cobre, mientras que las exportaciones mineras superaron los US$ 13,000 millones, mostrando un crecimiento cercano al 58%.

Julca añadió que el desarrollo del sector debe avanzar acompañado de criterios de sostenibilidad y una visión de largo plazo.

“La minería moderna no solo debe ser competitiva, sino también sostenible, transparente y comprometida con el cuidado del agua, el medio ambiente y las comunidades”, manifestó.

Finalmente, reafirmó el compromiso del Minem de impulsar inversiones responsables y fortalecer el diálogo con las comunidades, con el objetivo de promover una actividad minera orientada al desarrollo y la generación de oportunidades en el país.