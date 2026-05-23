El empleo formal en el Perú creció 4.6% en marzo frente al mismo mes del 2025, lo que permitió sumar 290 mil puestos de trabajo formales a nivel nacional, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Con este resultado, el país acumuló dos años consecutivos de crecimiento del empleo formal, de acuerdo con cifras de la planilla electrónica.

En el sector privado, los puestos de trabajo formales avanzaron 5.7% interanual, pasando de 4.748 millones a 5.019 millones de trabajadores.

Agro y minería mostraron los mayores avances

El crecimiento del empleo formal privado estuvo impulsado principalmente por los sectores servicios, agropecuario y comercio, que concentraron la mayor generación de puestos de trabajo durante marzo.

El sector servicios agregó 108 mil empleos formales frente al mismo mes del año pasado, mientras que agropecuario sumó 83 mil puestos y comercio incorporó otros 38 mil trabajadores.

En términos porcentuales, agropecuario lideró el crecimiento con un avance de 11.9%, seguido por minería con 11.4%. Construcción también registró un incremento de 4.7%, mientras manufactura avanzó 2%.

Masa salarial acumula 24 meses de crecimiento

El BCR informó además que la masa salarial total —que refleja el valor total de los ingresos obtenidos por los trabajadores formales— aumentó 9% en términos reales frente a marzo del 2025.

Según el reporte, este avance estuvo asociado tanto al incremento de remuneraciones como al mayor número de puestos de trabajo formales.

En el sector privado, la masa salarial formal creció 10.3% interanual en términos reales y acumuló 24 meses consecutivos de expansión. El mayor impulso provino de los sectores minería y electricidad.