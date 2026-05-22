Aunque las ventas se mantuvieron dinámicas en el verano, la fabricación de textiles y prendas de vestir cayeron durante el inició del 2026. (Imagen Andina)
Aunque las ventas se mantuvieron dinámicas en el verano, la fabricación de textiles y prendas de vestir cayeron durante el inició del 2026. (Imagen Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Aunque las ventas de prendas de vestir se mantuvieron dinámicas en el verano, los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestran que la producción de textiles y confecciones inició el 2026 en rojo, lo que deja más dudas para la temporada de otoño-invierno.

TE PUEDE INTERESAR

Industria cervecera propone cambio tributario para promover inversiones en Perú
¿Industria del acero en amenaza? CAN activa estrategia para salvar 125,000 empleos
Gobierno busca fomentar industria para la defensa: incentivo tributario y la creación de una base

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.