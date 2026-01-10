¿Cuáles son las novedades de la industria textil-confecciones en el Perú? ¿Cuál es la participación de Venezuela? (Foto: Andina)
¿Cuáles son las novedades de la industria textil-confecciones en el Perú? ¿Cuál es la participación de Venezuela? (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

La relación que Perú y Venezuela mantienen con respecto al sector textil-confecciones ha pasado por picos y caídas: el 2012 fue un año de bonanza, en contraste con las cifras actuales, que solo recogen volúmenes mínimos y evidencian estrategias calibradas.

TE PUEDE INTERESAR

Topitop: De la venta de golosinas en Lima a dominar el mercado textil
Aranceles de Estados Unidos podrían “descoser” envíos de confecciones de Perú: ¿nerviosismo?
Empresa de confecciones en SJL ‘teje’ optimización de planta: éste es el área a repotenciar

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.