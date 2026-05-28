Kelly Portalatino renuncia a Perú Libre luego de que el partido promoviera el voto viciado. (Foto: Andina)
Kelly Portalatino renuncia a Perú Libre luego de que el partido promoviera el voto viciado. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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uego de que el partido, liderado por el prófugo Vladimir Cerrón, haya llamado a votar nulo o viciado en la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

La parlamentaria indicó que su decisión se

Asimismo, cuestionó que,

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“No ha habido ni un agradecimiento a los postulantes a la Cámara de Diputados y Senadores que participaron. Desde acá mi gran saludo fraterno”, señaló en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Conversación con Roberto Sánchez

Por otro lado,

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“No busco ningún cargo público. Si dentro de este periodo me invitaran, nadie está exento a poder aceptar una oportunidad donde ya has estado y hecho mucho por el país”, acotó. Cabe recordar que Portalatino fue ministra de Salud durante el gobierno de Pedro Castillo.

La congresista admitió que ha conversado con Roberto Sánchez hace aproximadamente dos semanas, pero aclaró que el diálogo fue estrictamente sobre el sector salud. (Foto: Congreso)
La congresista admitió que ha conversado con Roberto Sánchez hace aproximadamente dos semanas, pero aclaró que el diálogo fue estrictamente sobre el sector salud. (Foto: Congreso)

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