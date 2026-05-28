La congresista Kelly Portalatino informó que presentó su renuncia a Perú Libre ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el lunes a la bancada de Perú Libre luego de que el partido, liderado por el prófugo Vladimir Cerrón, haya llamado a votar nulo o viciado en la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

La parlamentaria indicó que su decisión se basa en que este pedido realizado por los líderes de la organización política genera inestabilidad política.

Asimismo, cuestionó que, tras no superar la valla electoral, el partido nunca hizo un análisis profundo de las razones de ese resultado.

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“No ha habido ni un agradecimiento a los postulantes a la Cámara de Diputados y Senadores que participaron. Desde acá mi gran saludo fraterno”, señaló en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Conversación con Roberto Sánchez

Por otro lado, ante un eventual acercamiento con Juntos por el Perú, la congresista admitió que ha conversado con Roberto Sánchez hace aproximadamente dos semanas, pero aclaró que el diálogo fue estrictamente sobre el sector salud.

“No busco ningún cargo público. Si dentro de este periodo me invitaran, nadie está exento a poder aceptar una oportunidad donde ya has estado y hecho mucho por el país”, acotó. Cabe recordar que Portalatino fue ministra de Salud durante el gobierno de Pedro Castillo.