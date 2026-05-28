El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump habría solicitado de manera reservada a fiscales federales en Miami evitar avanzar investigaciones penales contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de acuerdo con funcionarios y exfuncionarios de Estados Unidos citados por The Associated Press (AP). La medida reflejaría un nuevo acercamiento entre Washington y Caracas.

Según las fuentes, no está claro si Rodríguez estaba formalmente vinculada a algún delito ni si existía una acusación próxima en su contra. Sin embargo, registros de la DEA revisados por AP muestran que la funcionaria venezolana aparecía desde 2018 en reportes e investigaciones de agencias federales estadounidenses, aunque nunca fue acusada en tribunales de ese país.

Un portavoz del Departamento de Justicia aseguró que “nunca hubo una investigación sobre ella que cerrar”, mientras que la Casa Blanca evitó pronunciarse y derivó las consultas a dicha entidad.

De acuerdo con uno de los funcionarios consultados, la instrucción buscaba evitar interferencias en los esfuerzos de la administración Trump para estabilizar Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y facilitar el restablecimiento de relaciones políticas y económicas con Caracas.

“A todos se les ha dicho que se detengan”, afirmó uno de los exfuncionarios citados por AP.

Ni Rodríguez, ni su representación legal en Estados Unidos, ni el Ministerio de Comunicación venezolano respondieron a los pedidos de comentarios formulados por la agencia.

Menor presión sobre Rodríguez

La suspensión de cualquier eventual pesquisa penal reduce la presión sobre Rodríguez en un contexto en el que Washington busca fortalecer vínculos con el gobierno venezolano y facilitar inversiones estadounidenses en el sector petrolero.

Trump llegó incluso a elogiar públicamente a Rodríguez semanas después de la captura de Maduro y su esposa en Nueva York, donde enfrentan cargos federales relacionados con narcotráfico. Ambos se han declarado inocentes.

En los últimos meses, Estados Unidos levantó sanciones contra Rodríguez y la reconoció como la única jefa de Estado de Venezuela, permitiéndole recuperar vínculos con bancos occidentales y avanzar negociaciones con inversionistas interesados en las reservas petroleras venezolanas.

Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, habían sido sancionados durante el primer mandato de Trump por presuntamente contribuir al debilitamiento de la democracia y consolidar el poder del gobierno de Maduro.

“Está haciendo un gran trabajo”, escribió Trump en redes sociales a inicios de marzo. “El petróleo está empezando a fluir”.

Gobierno de Trump habría pedido frenar pesquisas contra Delcy Rodríguez. Foto: EFE.

Persisten cuestionamientos por falta de elecciones

Pese al acercamiento entre ambos gobiernos, sigue sin definirse un cronograma electoral en Venezuela, incluso después de que Rodríguez superara el plazo de 90 días establecido inicialmente por el máximo tribunal venezolano para ocupar temporalmente el cargo de Maduro.

La senadora demócrata Jeanne Shaheen cuestionó el trato favorable de Washington hacia Rodríguez y pidió explicaciones al gobierno estadounidense. En una carta enviada junto con Elizabeth Warren al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, señalaron que no existen señales claras de avances democráticos en Venezuela.

“Se han levantado sanciones contra la señora Rodríguez sin indicio alguno de acciones concretas para restablecer el orden democrático”, indicaron.

Por su parte, Rick de la Torre, exjefe de estación de la CIA en Caracas, consideró que la decisión responde a objetivos estratégicos de política exterior.

“Estados Unidos le está dando oxígeno e incentivos para sentar las bases de la democracia y de la inversión estadounidense”, afirmó.

La DEA seguía de cerca a Rodríguez

AP informó previamente que la DEA había elaborado desde 2018 un amplio expediente de inteligencia sobre Rodríguez, vinculándola en reportes con presuntos casos de narcotráfico, contrabando de oro y lavado de dinero.

Su nombre habría aparecido en investigaciones desarrolladas en distintas oficinas de la DEA, desde Paraguay y Ecuador hasta Phoenix y Nueva York. También fue relacionada con Alex Saab, empresario colombiano señalado como presunto operador financiero del entorno de Maduro.

No obstante, hasta ahora Rodríguez nunca ha sido acusada formalmente en Estados Unidos.

Investigaciones frenadas también en Colombia

La decisión coincide con otro caso sensible para Washington. Según reportes recientes, el gobierno de Trump también habría detenido investigaciones federales contra el presidente colombiano Gustavo Petro, quien habría sido considerado por la DEA como un “objetivo prioritario” en pesquisas sobre narcotráfico.

Duncan Levin, exfiscal federal en Brooklyn, advirtió que sería “profundamente preocupante” que investigaciones legítimas se detengan por razones políticas.

“La Casa Blanca no puede utilizar la justicia penal como un interruptor diplomático”, declaró a AP.

Con información de AP.