El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en Truth Social una imagen en la que se ve a Venezuela como el estado número 51.

El post fue compartido por la Casa Blanca en X, y generó una gran serie de interacciones en la red social, desde comentarios a favor hasta cuestionamientos por lo contradictorio que resultaría considerando las políticas antimigratorias de Trump.

Hace poco, Donald Trump reconoció a Fox que considera “seriamente” convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos.

No obstante, desde Venezuela rechazaron este tipo de declaraciones, y aseguraron que ello nunca pasará.

Un mapa de Venezuela con la bandera de Estados Unidos y un texto que la identifica como el estado 51, el 12 de mayo de 2026. (@realDonaldTrump / EFE)

“Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”, dijo Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela.

Cabe recordar que Trump, tras la captura del dictador Nicolás Maduro, ha ejercido un férreo control mediático sobre el futuro político de Venezuela, así como de la industria petrolera. “Allí hay 40 billones de dólares en petróleo”, reconoció.

Incluso ha bromeado con postular a las elecciones en Venezuela, ya que “obtendría un respaldo mayor que el de cualquier otra persona en la historia”.

Con información de EFE.