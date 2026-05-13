Trump insiste con la anexión de Venezuela como un estado más; pero desde Caracas aseguran que jamás sucederá. Composición: Gestión
Trump insiste con la anexión de Venezuela como un estado más; pero desde Caracas aseguran que jamás sucederá. Composición: Gestión
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en Truth Social una imagen en la que se ve a Venezuela como el estado número 51.

El post fue compartido por la Casa Blanca en X, y generó una gran serie de interacciones en la red social, desde comentarios a favor hasta cuestionamientos por lo contradictorio que

Hace poco, Donald Trump

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No obstante, desde Venezuela rechazaron este tipo de declaraciones, y aseguraron que ello nunca pasará.

Un mapa de Venezuela con la bandera de Estados Unidos y un texto que la identifica como el estado 51, el 12 de mayo de 2026. (@realDonaldTrump / EFE)
Un mapa de Venezuela con la bandera de Estados Unidos y un texto que la identifica como el estado 51, el 12 de mayo de 2026. (@realDonaldTrump / EFE)

“Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”, dijo Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela.

Cabe recordar que , así como de la industria petrolera. “Allí hay 40 billones de dólares en petróleo”, reconoció.

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, ya que “obtendría un respaldo mayor que el de cualquier otra persona en la historia”.

Con información de EFE.

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