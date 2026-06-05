El Premio Empresas Más Admiradas (EMA) volverá este 2026 a la Macrorregión Sur tras su última edición realizada en Arequipa, en 2024. Esta vez, además, el reconocimiento estará enfocado en las empresas familiares, en una iniciativa impulsada desde el año pasado por PwC Perú, G de Gestión y la Asociación de Empresas Familiares (AEF).

Así, la edición EMA Empresas Familiares Macrorregión Sur busca destacar las buenas prácticas de este tipo de organizaciones, así como su contribución al desarrollo económico y empresarial a nivel regional y nacional. El reconocimiento pondrá especial énfasis en aspectos como el gobierno corporativo, la profesionalización de la gestión y la capacidad de afrontar con éxito los procesos de sucesión generacional.

“Las empresas familiares son fundamentales para la economía peruana. Representan la mayoría del tejido empresarial, generan empleo y, en los últimos años, han mostrado una creciente voluntad por fortalecer sus prácticas de gestión y gobierno corporativo”, señaló Orlando Marchesi, socio principal de PwC Perú.

En esta edición se premiarán cuatro categorías:

Visión transformadora y resiliencia

Unidad y liderazgo con propósito

Integridad y valor sostenible

Gestión y transformación del talento

Por su parte, Alonso Quintanilla Pérez-Wicht, rector de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, destacó el rol que cumplen las empresas familiares en la Macrorregión Sur. Señaló que varias compañías nacidas en Arequipa han logrado consolidarse como importantes grupos empresariales a nivel nacional e internacional en sectores como manufactura, transporte, alimentos, construcción y textil. Asimismo, remarcó la importancia de apoyar a las pequeñas y medianas empresas familiares que buscan fortalecer su crecimiento y preservar su legado para las siguientes generaciones.

Las postulaciones para EMA Empresas Familiares Macrorregión Sur estarán abiertas hasta el 12 de junio. La ceremonia de premiación se realizará en Arequipa a inicios de agosto de 2026.

Sobre el premio Las Empresas Más Admiradas (EMA)

Premios EMA - Empresas Más Admiradas en el Perú (Imagen del Premio 2020)

El premio Las Empresas Más Admiradas (EMA) nació hace 14 años como una iniciativa de PwC y G de Gestión para dar visibilidad a las mejores prácticas empresariales y generar un círculo virtuoso que fortalezca el ecosistema de negocios en el país. A lo largo de sus ediciones anteriores, premió atributos como la innovación tecnológica, el talento, el gobierno corporativo, la sostenibilidad, la gestión estratégica y el manejo financiero.