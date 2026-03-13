La economía peruana registra señales de mayor dinamismo en el arranque del 2026. Indicadores administrativos como el empleo formal, la recaudación del IGV y las importaciones de bienes de consumo sugieren un desempeño más sólido que el previsto meses atrás.

Sin embargo, este entorno macroeconómico coincide con un factor que empieza a incidir en la toma de decisiones empresariales: el proceso electoral en curso.

En el caso de las empresas familiares —que representan cerca del 80% del tejido empresarial del país y concentran una proporción relevante del empleo formal y de la actividad productiva— el análisis ya no se limita al crecimiento de ventas o a los planes de expansión. También incluye la sostenibilidad de las decisiones de mediano y largo plazo en un entorno político marcado por la incertidumbre.

“En las empresas familiares la conversación se está ampliando. Ya no se trata solo de resultados comerciales, sino de cómo asegurar decisiones sostenibles en un contexto político cambiante”, señaló Paul Romero, presidente de la Asociación de Empresas Familiares (AEF).

En declaraciones previas, José Carlos Saavedra, socio y economista principal de APOYO Consultoría, indicó que las expectativas empresariales se mantienen en terreno optimista pese al calendario electoral, reflejadas en la disposición a invertir y en mejores proyecciones de ventas. No obstante, advirtió que el buen desempeño económico requiere ir acompañado de estabilidad institucional para sostenerse.

En esa línea, Romero sostuvo que el actual escenario demanda una mirada estratégica y sectorial, además de anticipación ante posibles cambios regulatorios o tributarios.

Ante este contexto, la Asociación de Empresas Familiares del Perú viene impulsando su Foro Inaugural 2026, un encuentro que reunirá a empresarios y especialistas para debatir los retos que plantea el actual escenario político y económico, así como las estrategias necesarias para asegurar la sostenibilidad de las empresas familiares en el mediano y largo plazo.

El Foro Inaugural 2026, titulado “Liderar con contexto, decidir con propósito”, se realizará el miércoles 25 de marzo a las 5:00 p.m. en el Hotel Pullman, en San Isidro. El evento reunirá a empresarios y analistas económicos y políticos para debatir cómo el contexto electoral podría influir en el liderazgo y la continuidad de las empresas familiares en el país.