La economía peruana logró en 2025 un crecimiento cercano a lo esperado en las últimas proyecciones. (Imagen: Andina)
Guadalupe Gamboa
Guadalupe Gamboa

La economía peruana cerró el 2025 con un crecimiento de 3.44%, según reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El avance superó al resultado del 2024, pero aún es incierto si esto podría dar un mayor impulso para este año.

