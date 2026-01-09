Perú crecería 3% este año, así se ve comparado con sus pares de la región. (Foto: Andina)
Perú crecería 3% este año, así se ve comparado con sus pares de la región. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

America Latina y el Caribe no sale del “alrededor de 2%”. En un reciente informe "World Economic Situation and Prospects 2026″ de las Naciones Unidas, se proyecta que la región crezca 2.3% este año y 2.5% el próximo.

Conun “zoom” mayor, se muestra que la economía de América del Sur aumentaría 2.5%, una desaceleración respecto a lo que aún se proyecta para 2025 (3%). ¿Qué se espera para Perú? Que el Producto Bruto Interno (PBI) nacional se expanda 2% en el 2026.

Esta proyección va en línea con lo que ya había estimado el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para este año: una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) de 3%, una ligera desaceleración respecto al 2025 (proyección: 3.3%).

Con este resultado, la economía peruana se ubicaría por debajo de dos países en Sudamérica: Paraguay (4.5%) y Argentina (3.8%), de acuerdo con el informe.

“Las perspectivas económicas a corto plazo para América Latina y el Caribe siguen siendo ampliamente resilientes, apoyadas por un consumo privado firme y una recuperación gradual de la inversión”, se menciona.

Con este resultado, la economía peruana se ubicaría por debajo de dos países en Sudamérica. (Imagen: Andina)
Con este resultado, la economía peruana se ubicaría por debajo de dos países en Sudamérica. (Imagen: Andina)

Crecimiento económico (var. % real) - Sudamérica 2026:

  1. Argentina: 3.8%
  2. Bolivia: 0.5%
  3. Brasil: 2%
  4. Chile: 2.2%
  5. Colombia: 2.7%
  6. Ecuador: 2.2%
  7. Paraguay: 4.5%
  8. Perú: 3%
  9. Uruguay: 2.1%
  10. Venezuela: 3%

Mercado laboral

El informe reconoce que, en medio de un crecimiento moderado en la región, las condiciones del mercado laboral se han mantenido generalmente estables. En 2025, el desempleo disminuyó o se mantuvo bajo en varias economías, incluyendo Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay y Uruguay.

Los salarios mínimos nominales han aumentado más del 10% en Jamaica, México y Trinidad y Tobago durante los últimos dos años. “Combinados con una continua desinflación, estos salarios más altos han apoyado aumentos del salario real en varias economías, particularmente en Brasil, Costa Rica y México”, refiere el informe.

Al mismo tiempo, muchas economías —incluyendo Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú— aún no han recuperado sus tasas de participación laboral previas a la pandemia y continúan enfrentando desafíos significativos para generar empleo formal.

En el primer trimestre de 2025, el empleo regional se expandió aún más, pero a un ritmo más moderado, con un crecimiento interanual del 1.7%, en comparación con el 1.9% del año anterior.

El informe reconoce que, en medio de un crecimiento moderado en la región, las condiciones del mercado laboral se han mantenido generalmente estables. (Foto: Andina)
El informe reconoce que, en medio de un crecimiento moderado en la región, las condiciones del mercado laboral se han mantenido generalmente estables. (Foto: Andina)

Inflación en Perú

Sobre los precios, se espera que tras aumentar 1.51% en el 2025, este año la inflación en el Perú sea de 2.6%. Si bien se mantendría dentro del rango meta del BCRP, entre 1% y 3%, se “despegaría” de la base.

Este resultado nos coloca por debajo del promedio América del Sur (4.1%) y, por su puesto, con el segundo resultado más bajo, solo después de Ecuador (1.3%).

Inflación en países de América Latina. Fuente: Naciones Unidas
Inflación en países de América Latina. Fuente: Naciones Unidas

TE PUEDE INTERESAR

Perú rompe récord en envíos de uvas y mira de cerca a competidor por liderazgo mundial
¿Más puertos en Perú? El país quiere engrosar la lista con estas nuevas infraestructuras
Petróleo y gas en Perú: un “tesoro” con más de US$ 5,000 millones en inversiones que esperan
Mango sigue en crisis: en “jaque” nueva campaña agrícola, pero habría plan para paliar impacto
Solares y eólicas en camino: la regulación que aún está en espera, pese a casi 100 proyectos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.