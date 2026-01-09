America Latina y el Caribe no sale del “alrededor de 2%”. En un reciente informe "World Economic Situation and Prospects 2026″ de las Naciones Unidas, se proyecta que la región crezca 2.3% este año y 2.5% el próximo.

Conun “zoom” mayor, se muestra que la economía de América del Sur aumentaría 2.5%, una desaceleración respecto a lo que aún se proyecta para 2025 (3%). ¿Qué se espera para Perú? Que el Producto Bruto Interno (PBI) nacional se expanda 2% en el 2026.

Esta proyección va en línea con lo que ya había estimado el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para este año: una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) de 3%, una ligera desaceleración respecto al 2025 (proyección: 3.3%).

Con este resultado, la economía peruana se ubicaría por debajo de dos países en Sudamérica: Paraguay (4.5%) y Argentina (3.8%), de acuerdo con el informe .

“Las perspectivas económicas a corto plazo para América Latina y el Caribe siguen siendo ampliamente resilientes, apoyadas por un consumo privado firme y una recuperación gradual de la inversión”, se menciona.

Crecimiento económico (var. % real) - Sudamérica 2026:

Argentina: 3.8% Bolivia: 0.5% Brasil: 2% Chile: 2.2% Colombia: 2.7% Ecuador: 2.2% Paraguay: 4.5% Perú: 3% Uruguay: 2.1% Venezuela: 3%

Mercado laboral

El informe reconoce que, en medio de un crecimiento moderado en la región, las condiciones del mercado laboral se han mantenido generalmente estables. En 2025, el desempleo disminuyó o se mantuvo bajo en varias economías, incluyendo Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay y Uruguay.

Los salarios mínimos nominales han aumentado más del 10% en Jamaica, México y Trinidad y Tobago durante los últimos dos años. “Combinados con una continua desinflación, estos salarios más altos han apoyado aumentos del salario real en varias economías, particularmente en Brasil, Costa Rica y México”, refiere el informe.

Al mismo tiempo, muchas economías —incluyendo Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú— aún no han recuperado sus tasas de participación laboral previas a la pandemia y continúan enfrentando desafíos significativos para generar empleo formal .

En el primer trimestre de 2025, el empleo regional se expandió aún más, pero a un ritmo más moderado, con un crecimiento interanual del 1.7%, en comparación con el 1.9% del año anterior.

Inflación en Perú

Sobre los precios, se espera que tras aumentar 1.51% en el 2025, este año la inflación en el Perú sea de 2.6%. Si bien se mantendría dentro del rango meta del BCRP, entre 1% y 3%, se “despegaría” de la base.

Este resultado nos coloca por debajo del promedio América del Sur (4.1%) y, por su puesto, con el segundo resultado más bajo, solo después de Ecuador (1.3%).