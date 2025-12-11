Por el momento, la cadena agroexportadora se ha restaurado, al haberse reanudado en esta semana las labores de envasado del cultivo en las plantas de empaque en esa región (que representa del 65% de la producción nacional).

Así lo informó a Gestión el experto en comercio exterior, Juan Carlos León. Sin embargo, refirió, no hubo ningún acuerdo entre productores y agroexportadores en torno al precio mínimo que reclamaban los primeros que se les pague por sus cosechas.

León refirió que los precios que venían pagando los agroexportadores a los agricultores en campo se mantienen conforme a su valor de venta en el mercado internacional, dependiendo de sus condiciones de embarque.

Envíos en el inicio de campaña en caída

Según reportes de la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM), las cifras del avance de la nueva campaña agrícola del mango para el periodo 2025-2026 -que se inició en octubre, y debe concluir entre marzo o abril del año entrante- no pintan bien.

APEM indica que los envíos de ese fruto fresco alcanzaron las 8,921 toneladas desde el inicio de la campaña hasta la última semana de noviembre, una reducción del 69.5% frente a las 29,259 toneladas registradas en igual periodo de la campaña anterior.

El gremio refirió que la disminución se explica porque la presente campaña “viene atrasada”, según reporte de Agraria.

En tanto, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) dio a conocer a Gestión un análisis de coyuntura del mango peruano y sus perspectivas para la nueva campaña, anticipando que se espera una reducción en los volúmenes de producción.

Midagri espera merma en producción

El ministerio explicó que para la campaña 2025-2026 se estima un volumen que puede oscilar entre las 450 mil a 500 mil toneladas, lo que podría significar una caída de entre el 15% al 20% respecto a la campaña anterior, en que se produjo 569,000 toneladas.

En cuanto a las exportaciones de mango fresco, el Midagri prevé que los envíos en la nueva campaña podrían alcanzar las 240 mil toneladas.

De alcanzarse ese volumen, significaría una merma de 16.66%, en comparación con las 288 mil toneladas embarcadas en la anterior campaña 2024-2025, aunque en ese periodo ello significó batir un récord en sus envíos al exterior.

Esa proyección es cercana a la que estima APEM, que calcula que al cierre de la nueva campaña se podría estar exportando 243,757 toneladas.

No obstante, optimista, el Midagri proyecta que en la nueva campaña los frutos a cosechar tengan un mayor calibre y mejor calidad, a lo que suma un aspecto que considera clave: que la demanda en el mercado de Estados Unidos se mantenga firme.

Perspectiva de precios para el mango

Ambos factores (mejor calidad y mayor calibre), concluye la cartera, llevarían a avizorar que el mango alcance mejores precios a nivel internacional, favorecido además porque este mes culminan sus campañas Ecuador, Brasil y México, todo lo cual estaría beneficiando a la cadena agroexportadora peruana.

El sector calcula que, a nivel internacional, se esperan precios más altos, con cotizaciones minoristas entre US$ 1.10 a US$ 1.30 por unidad (convencional) y US$ 1.80 a US$ 2.20 por unidad (orgánico).

Sin embargo, vale recordar que, como informáramos, hasta enero próximo el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) ha previsto que se presenten lluvias inferiores a lo normal en la costa norte del Perú, en tanto que Senamhi advierte niveles de riesgo de moderado a alto para el mango en las fases de fructificación en esa misma parte del territorio.

Mango, evolución de sus precios y producción en Perú. Fuente: Midagri

¿Cuándo se daría la recuperación?

Al respecto, el Midagri reconoce que, debido a condiciones climáticas menos favorables, se espera una menor oferta del referido producto en Piura y Lambayeque (concentran juntos cerca del 90% de la producción).

Sin embargo, insiste en que esa perspectiva climática, sumada a una menor floración inicial, permitiría generar expectativas de precios más altos en chacra para la actual campaña.

Estima que esa recuperación en los precios se podría apreciar para el periodo de diciembre 2025 - enero 2026 con valores de pago superiores en el campo, respecto a los registrados en la campaña 2024-2025.

Reconoce también que, tras un año récord en exportaciones de la mencionada fruta, el sector se prepara para enfrentar nuevos retos, pero también aprovechar oportunidades en los mercados internacionales, donde Perú puede consolidarse como proveedor clave en la ventana de diciembre a marzo.

Alternativas para enfrentar la crisis

El ministerio cree que el mango congelado continuará ganando terreno como alternativa de valor agregado, señalando que en la campaña pasada sus envíos, por 67 mil toneladas, tuvieron un crecimiento de 239% respecto al ciclo anterior por un valor de US$ 121 millones (138% de incremento).

Observa que mientras el mango fresco es sensible a la sobreoferta inmediata, el congelado puede estabilizar el precio de la materia prima, ofreciendo mejor oportunidad de futuro para el valor agregado.

Según APEM, la clave estará en la articulación comercial y logística, así como en la diversificación hacia mercados de Asia, Medio Oriente y América Latina.

“El mango peruano enfrenta una campaña desafiante, pero con una ventana internacional favorable y fruta de mejor calidad, lo que permitirá consolidar su prestigio en los mercados más exigentes”, señaló Iván Vílchez Peralta, presidente de APEM.