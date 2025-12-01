¿Cuáles son las novedades sobre la agroexportación peruana? (Foto: Andina)
¿Cuáles son las novedades sobre la agroexportación peruana? (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) dio a conocer que las alcanzaron ventas por más de US$ 9,809 millones en los primeros nueve meses del año (enero a septiembre). Esta cifra representó un aumento de 21.2% en comparación con lo registrado en el mismo periodo del año pasado.

En detalle, las sumaron US$ 1,059 millones, cifra que significó un aumento de 29.3% respecto a lo registrado en 2024.

Los protagonistas fueron las mayores exportaciones de café sin tostar sin descafeinar (US$ 998 millones) y melaza de caña (US$ 6.4 millones), cuyas ventas ascendieron en 35.1% y 30.2% respectivamente. Estos productos explican el 94.8% de las agroexportaciones tradicionales.

En tanto, las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzaron ventas por US$ 8,751 millones, lo que significó un aumento de 20.3% a lo observado en el 2024.

LEA TAMBIÉN: ¿Perú halló su cereza “ideal”? La buena noticia para 2026 y el papel de China en el plan
¿Cómo se dinamizaron las agroexportaciones hasta septiembre del 2025? (Foto: Andina)
¿Cómo se dinamizaron las agroexportaciones hasta septiembre del 2025? (Foto: Andina)
LEA TAMBIÉN: Palta: Perú entre los países que expandirán notablemente su producción, ¿las zonas clave?

Las “estrellas” del ranking

Los principales productos del ranking agroexportador fueron:

  1. Paltas, con US$ 1,360 millones (15.5% de participación)
  2. s, con US$ 1,217 millones (13.9%)
  3. Cacao en grano crudo, con US$ 771 millones (8.8%)
  4. Uvas frescas, con US$ 719 millones (8.2%)
  5. Espárragos frescos, con US$ 255 millones (2.9%)
  6. Mangos frescos, con US$ 234 millones (2.7%)
  7. Los demás cítricos, con US$ 232 millones (2.7%)
  8. Alimentos para animales, con US$ 157 millones (1.8%)
  9. Mango congelado, con US$ 148 millones (1.7%)
  10. Las demás frutas y otros frutos, con US$ 136 millones (1.6%).

En los primeros nueve meses del año, dentro de la canasta de productos no tradicionales, se deben puntualizar las exportaciones de frutas y hortalizas, cuyas ventas alcanzaron los US$ 5,011 millones (57.3% de las agroexportaciones no tradicionales) a septiembre del 2025, cifra que significó un aumento de 19.9% respecto al 2024.

LEA TAMBIÉN: AGAP: “Es relevante el diseño de un seguro catastrófico para la pequeña agricultura”

Principales mercados

Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron , Holanda, España, Chile, China, Inglaterra, México, Alemania, Ecuador y Canadá. Este grupo de países concentraron el 76.2% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.

Del mismo modo, entre enero y septiembre, la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 4,706 millones, cifra mayor en 39.0% en comparación con el monto registrado el mismo periodo del año pasado, y cuyo incremento obedece por el mayor flujo de dólares de las exportaciones agrarias (US$ 1,714 millones de aumento respecto al 2024).

TE PUEDE INTERESAR

Congreso: buscan nueva regulación laboral en el agro, ¿qué cambiaría?
Nueve startups que revolucionan la salud, agro y energía
Economía circular en industria, turismo y agro en Perú: ¿cómo pasar de la teoría a la acción?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.