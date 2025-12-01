El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) dio a conocer que las agroexportaciones del Perú alcanzaron ventas por más de US$ 9,809 millones en los primeros nueve meses del año (enero a septiembre). Esta cifra representó un aumento de 21.2% en comparación con lo registrado en el mismo periodo del año pasado.
En detalle, las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$ 1,059 millones, cifra que significó un aumento de 29.3% respecto a lo registrado en 2024.
Los protagonistas fueron las mayores exportaciones de café sin tostar sin descafeinar (US$ 998 millones) y melaza de caña (US$ 6.4 millones), cuyas ventas ascendieron en 35.1% y 30.2% respectivamente. Estos productos explican el 94.8% de las agroexportaciones tradicionales.
En tanto, las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzaron ventas por US$ 8,751 millones, lo que significó un aumento de 20.3% a lo observado en el 2024.
Las “estrellas” del ranking
Los principales productos del ranking agroexportador fueron:
- Paltas, con US$ 1,360 millones (15.5% de participación)
- Arándanos frescos, con US$ 1,217 millones (13.9%)
- Cacao en grano crudo, con US$ 771 millones (8.8%)
- Uvas frescas, con US$ 719 millones (8.2%)
- Espárragos frescos, con US$ 255 millones (2.9%)
- Mangos frescos, con US$ 234 millones (2.7%)
- Los demás cítricos, con US$ 232 millones (2.7%)
- Alimentos para animales, con US$ 157 millones (1.8%)
- Mango congelado, con US$ 148 millones (1.7%)
- Las demás frutas y otros frutos, con US$ 136 millones (1.6%).
En los primeros nueve meses del año, dentro de la canasta de productos no tradicionales, se deben puntualizar las exportaciones de frutas y hortalizas, cuyas ventas alcanzaron los US$ 5,011 millones (57.3% de las agroexportaciones no tradicionales) a septiembre del 2025, cifra que significó un aumento de 19.9% respecto al 2024.
Principales mercados
Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, Chile, China, Inglaterra, México, Alemania, Ecuador y Canadá. Este grupo de países concentraron el 76.2% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.
Del mismo modo, entre enero y septiembre, la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 4,706 millones, cifra mayor en 39.0% en comparación con el monto registrado el mismo periodo del año pasado, y cuyo incremento obedece por el mayor flujo de dólares de las exportaciones agrarias (US$ 1,714 millones de aumento respecto al 2024).