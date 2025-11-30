SENASA fijó las medidas para el ingreso de plantas de arándanos desde Chile al Perú | Gob.pe
SENASA fijó las medidas para el ingreso de plantas de arándanos desde Chile al Perú | Gob.pe
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) autorizó el ingreso al Perú de 75,835 plantas de arándanos de origen y procedencia de la República de Chile, a través del Complejo Fronterizo Santa Rosa, ubicado en Tacna.

El ingreso de esas plantas -según resolución del SENASA -ente adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri)- se realizará durante el mes de diciembre bajo la responsabilidad de la empresa Hass Perú S.A.

LEA TAMBIÉN: DP World completa cuatro vuelos chárter y exporta 400 toneladas de arándanos a EE.UU.

Medidas para el ingreso de esos envíos

Asimismo, la entidad -en esa resolución- dispuso las medidas fitosanitarias que deberán cumplir los referidos envíos, entre ellos que deberán venir embalados enlas mismas condiciones que fueron certificados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile.

Además, los envases que contengan esas plantas deberán estar acondicionados de tal forma que se facilite la inspección fitosanitaria en el punto de ingreso a la República del Perú, y deberán ser transportadas en vehículos limpios, refrigerados, cerrados y precintados.

El material importado será sometido a los procedimientos establecidos en el Reglamento de Cuarentena Vegetal, y al procedimiento de control sanitario y fitosanitario al ingreso de mercancías agrarias al país.

LEA TAMBIÉN: Japón es el siguiente objetivo para la exportación de arándanos peruanos

TE PUEDE INTERESAR

Más allá de la uva y el arándano: los 5 productos que ya superan la agroexportación de 2024
Agroexportación: Lange Farms incrementa su apuesta por los espárragos peruanos
Se abre un nuevo mercado para la agroexportación: las fresas peruanas ahora llegarán a Brasil

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.