El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) autorizó el ingreso al Perú de 75,835 plantas de arándanos de origen y procedencia de la República de Chile, a través del Complejo Fronterizo Santa Rosa, ubicado en Tacna.

El ingreso de esas plantas -según resolución del SENASA -ente adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri)- se realizará durante el mes de diciembre bajo la responsabilidad de la empresa Hass Perú S.A.

Medidas para el ingreso de esos envíos

Asimismo, la entidad -en esa resolución- dispuso las medidas fitosanitarias que deberán cumplir los referidos envíos, entre ellos que deberán venir embalados enlas mismas condiciones que fueron certificados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile.

Además, los envases que contengan esas plantas deberán estar acondicionados de tal forma que se facilite la inspección fitosanitaria en el punto de ingreso a la República del Perú, y deberán ser transportadas en vehículos limpios, refrigerados, cerrados y precintados.

El material importado será sometido a los procedimientos establecidos en el Reglamento de Cuarentena Vegetal, y al procedimiento de control sanitario y fitosanitario al ingreso de mercancías agrarias al país.

