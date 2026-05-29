Manfiestantes han bloqueado diversos tramos en regiones arroceras como San Martín, Arequipa y Piura. Foto: difusión
Manfiestantes han bloqueado diversos tramos en regiones arroceras como San Martín, Arequipa y Piura. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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La Confiep instó al Gobierno a promover , en relación con el paro nacional de los productores arroceros.

El gremio empresarial recordó que, por lo que es necesario ejecutar políticas que la fortalezcan y le den competitividad.

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De esa manera, que atienda las demandas de los arroceros sin que se posterguen los problemas que los afectan.

Productores protestan por el bajo precio del arroz y el alto costo de los insumos agrícolas. (Foto: Nuevo Noticias -Tim Reyna Carrion)
Productores protestan por el bajo precio del arroz y el alto costo de los insumos agrícolas. (Foto: Nuevo Noticias -Tim Reyna Carrion)

Confiep cuestionó la obstrucción de carreteras e indicó que afectan el libre tránsito, el trabajo, la seguridad y las actividades cotidianas de millones de ciudadanos.

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“Reafirmamos el respeto al legítimo derecho a la protesta, siempre que se ejerza de manera pacífica (...) Paralizar el país no puede ser el camino. Atender al agro es indispensable, paralizar el país, no”, reza el documento.

Según la agrupación, se necesita construir soluciones mediante el entendimiento, la cooperación y el respeto a la ley.

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