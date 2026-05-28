Productores de arroz bloquean carreteras. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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Ayer, miércoles 27 de mayo, se acordó durante una mesa técnica la emisión de un Decreto de Urgencia que destinará S/ 150 millones para el sector agro.

La reunión estuvo liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, junto al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe César Meza Millán, y el viceministro de Gobernanza Territorial, Martín Gavidia.

Asimismo, contó con la participación de productores de arroz de las regiones de Lambayeque, Piura, Tumbes y Ucayali.

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La reunión estuvo liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, junto al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe César Meza Millán, y el viceministro de Gobernanza Territorial, Martín Gavidia. (Foto: Difusión)
La reunión estuvo liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, junto al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe César Meza Millán, y el viceministro de Gobernanza Territorial, Martín Gavidia. (Foto: Difusión)

Otras acciones

En dicha reunión también se abordó la problemática de la importación de arroz. Al respecto, se informó que se vienen coordinando operativos permanentes junto a la Sunat y las autoridades competentes para frenar el contrabando y el ingreso ilegal del grano al país.

Además, se planteó la necesidad de sincerar los gastos ordinarios en los ministerios y pliegos regionales, y se solicitó un marco legal flexible que permita realizar modificaciones presupuestales sin afectar la caja fiscal.

En ese marco, el gobernador de Lambayeque solicitó formalmente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la emisión de un dispositivo legal que declare en emergencia al sector arrocero.

Esta medida facultaría a los gobiernos regionales a invertir directamente sus recursos en semillas, fertiabonos y en el mejoramiento de la infraestructura de los canales de irrigación.

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