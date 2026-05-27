No solo los transportistas de Lima y Callao acatarán un paro este 2 de junio, sino los que prestan servicio en las diversas modalidades, tanto en el transporte de pasajeros, como carga, en la capital y el interior del Perú.

Así lo refirió a Gestión, Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga en Camiones (UNT-Perú). El vocero señaló que el acuerdo para acogerse a esa medida de fuerza fue adoptado por todos los gremios del sector en general.

Explicó que esa decisión la adoptaron, en vista que el Gobierno de José María Balcázar incumplió, a su consideración, con los acuerdos adoptados en abril para aplicar subsidios a los transportistas, frente a los incrementos en los precios de los combustibles.

Promesas incumplidas, según los transportistas

El 17 de abril último, indicó, en reunión en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Poder Ejecutivo y los gremios firmaron un acuerdo para que se diera un bono de S/ 4.00 por galón de diésel consumido por los transportistas. A ello se sumaría un bono adicional denominado Peaje 60, que ya se había acordado en el año 2022, para que se les devolviera el costo del peaje pagado en las vías concesionadas.

Según el acuerdo alcanzado en la PCM, refirió Marchese, ambos bonos se pagarían en mayo y junio, y para lo cual el Gobierno emitiría dos decretos de urgencia para incluir ese gasto fiscal en el presupuesto público.

Sin embargo, refirió, ya está culminando el mes de mayo y hasta el momento el Poder Ejecutivo no emite ninguno de los decretos de urgencia que se les había anunciado.

Frente a ello, indicó que todos los gremios, desde los que dan servicio de transporte urbano en Lima y Callao y en provincias del interior, hasta los de buses interprovinciales y camiones de carga, incluido los de UNT-Perú, firmaron de manera conjunta una carta dirigida al Gobierno de Perú exigiendo se cumpla el acuerdo.

En la misiva, refiere, se dio plazo al Poder Ejecutivo de que cumpla lo acordado hasta este 30 de mayo, para que emita los respectivos decretos.

“Le hemos dicho que, si no emite esos decretos de urgencia, a partir del 2 de junio, todo el transporte nacional en todas sus modalidades, vamos a iniciar un paro indefinido”, anotó.

Hay que recordar que, aunque no se ha hablado últimamente desde el lado del Gobierno en los DU que menciona el representante de los transportistas, ya en abril, Gestión informó que el Poder Ejecutivo alistaba un decreto supremo para darle “más dientes” a Indecopi en supervisión al mercado de combustibles. Este anuncio se repitió en mayo, pero aún no se concreta.

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Un riesgo para las elecciones

Marchese indicó que este 30 de mayo se van a reunir en un congreso todos los dirigentes representantes de los gremios para ratificar su decisión de acatar el paro. Reconoció que, si se inicia el paro indefinido a inicios de junio, y el mismo se prolonga por una semana, se podría afectar el transporte en general (y el traslado de las actas electorales) incluido el día en que se realizará la segunda vuelta electoral, el próximo domingo 7 de junio.

No obstante, dio a entender que ya el impacto del alza de los combustibles resulta insostenible para los transportistas, dado que el precio del diésel, por ejemplo, continúa al alza en los grifos, encontrándose hasta S/ 27 por galón.

A esto se suman las protestas iniciadas por los productores arroceros en el país. Ya Gestión informó que el precio del cultivo está en el suelo, lo que los llevó a optar por un paro de sus actividades.

Vale decir que según información de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), hay 19 alertas de tránsito interrumpido por factores humanos (bloqueo de carreteras por parte de pobladores, etcétera) por el paro nacional agrario.