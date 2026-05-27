El programa Farmacia Vecina atraviesa uno de los momentos más críticos desde su implementación en 2019, operando actualmente con apenas el 10% de su capacidad instalada, informó la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

Explicó que esta situación viene afectando principalmente a adultos mayores, personas con movilidad reducida y pacientes con enfermedades crónicas que dependen del acceso oportuno a medicamentos para continuar sus tratamientos y evitar complicaciones de salud.

Según indicó AFIN, Farmacia Vecina se consolidó durante la pandemia como una alternativa clave para acercar medicamentos a los pacientes a través de una red externa de establecimientos, evitando desplazamientos innecesarios y descongestionando hospitales y farmacias de EsSalud.

Señaló que aunque el programa llegó a atender a más de 120 mil pacientes, en abril de este año registró apenas 14 mil atenciones.

“Entre los factores asociados a esta reducción se encuentran problemas de abastecimiento de medicamentos, limitada difusión entre los asegurados y restricciones en los canales de comunicación”, apuntó.

Actualmente, la red cuenta con más de 700 establecimientos y forma parte de una alianza público-privada entre EsSalud y el gestor logístico especializado SALOG, que ha planteado ajustes orientados a garantizar la atención completa y oportuna de las recetas médicas, así como a expandir significativamente la cobertura del programa.

Especialistas del sector estiman que, con estos ajustes contractuales focalizados, Farmacia Vecina podría multiplicar hasta por 30 veces su capacidad de atención, pasando de aproximadamente 500 a más de 15 mil atenciones diarias, con potencial para beneficiar a más de 500 mil pacientes en Lima y Callao.

En esa línea AFIN exhortó a EsSalud a priorizar el fortalecimiento y expansión del programa, garantizando el abastecimiento oportuno de medicamentos y asegurando mejores condiciones de atención para miles de asegurados que dependen de este servicio.