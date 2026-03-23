La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación por la aprobación del nuevo Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2026-2031, al advertir que no prioriza adecuadamente el sector educación, pese a la magnitud de la brecha existente en el país.

Actualmente, la brecha en infraestructura educativa asciende a S/ 171,724 millones. Además, el 48.4% de los colegios públicos requiere sustitución total por encontrarse en riesgo estructural, lo que afecta a cerca de 1.2 millones de estudiantes. A ello se suma que solo el 31.7% de instituciones educativas cuenta con servicios básicos completos (agua, saneamiento y electricidad) y apenas el 27.4% tiene acceso a internet.

En ese contexto, el gremio cuestionó que no se hayan priorizado proyectos clave, como los cuatro proyectos de colegios en situación de riesgo en Lima Metropolitana, que se encuentran en Proinversión desde hace más de 11 años y podrían beneficiar a más de 77,000 alumnos.

AFIN también advirtió la falta de iniciativas orientadas a garantizar el mantenimiento y operación de infraestructura educativa existente, como los colegios Bicentenario y los proyectos desarrollados por la ANIN, en los que se han invertido más de S/ 9,700 millones, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de estas inversiones en el mediano plazo.

Iniciativas sin financiamiento claro

De otro lado, si bien el criterio de sostenibilidad fiscal es relevante en la priorización de proyectos, resulta preocupante la inclusión de múltiples iniciativas como las de infraestructura agraria bajo esquemas de gobierno a gobierno, sin suficiente claridad sobre la solvencia de su presupuesto o de su financiamiento integral.

“El país no puede darse el lujo de postergar inversiones en sectores críticos como educación y salud, que tienen un impacto directo en la calidad de vida y en la igualdad de oportunidades”, señaló el gremio.

En esa línea, AFIN hace un llamado a revisar los criterios de priorización del PNI, a fin de que este responda efectivamente a las necesidades más urgentes del país y se consolide como una herramienta de planificación estratégica orientada al cierre de brechas.

Línea 3 del Metro de Lima y Callao fuera de prioridades

Por su parte, la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) también criticó una decisión del PNI 2026-2031.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la exclusión del proyecto Línea 3 del Metro de Lima del PNI 2026-2031, decisión que representa un serio retroceso en los esfuerzos por cerrar la brecha de infraestructura de transporte urbano en el país, afectando a la población de los distritos que atraviesa Lima Norte y Lima Sur, ascendente a más de 5.4 millones de peruanos, quienes se verían beneficiados con dicho proyecto", señalaron en un comunicado.

El gremio recalcó que prescindir de una iniciativa de esta magnitud resulta inconsistente con los objetivos de desarrollo sostenible y competitividad que el propio Estado ha trazado.

A partir de ello, y resaltando que la Línea 3 es un proyecto de movilidad urbana sostenible crucial para un sistema de transporte colapsado, instaron a las autoridades pertinentes a recapacitar esta decisión.

“La SNCI invoca a la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú y ProInversión a adoptar medidas urgentes que permitan incorporar la Línea 3 del Metro de Lima dentro de la cartera priorizada de proyectos de infraestructura nacional, garantizando así una visión de desarrollo urbano integral, sostenible y orientada al bienestar de la población", apuntó.