En medio del debate de propuestas rumbo a las Elecciones 2026, especialistas plantean que ampliar las oportunidades educativas para jóvenes y adultos debería ocupar un lugar central en la agenda del próximo gobierno.

En el Perú, millones de personas mayores de 15 años no han culminado la educación básica. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), alrededor de 8 millones se encuentran en esa situación. A ello se suma que más de un millón de jóvenes no estudian ni trabajan en el país, según estimaciones del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Este escenario limita su acceso a empleos formales y restringe sus oportunidades de participación en la vida económica y social.

El problema no solo evidencia que muchas personas no pudieron concluir sus estudios, sino que también representa un desafío que incide directamente en la productividad, la inclusión social y el crecimiento económico. Pese a ello, el debate público sobre educación suele concentrarse principalmente en la educación escolar dirigida a niños y adolescentes, mientras que las políticas orientadas a jóvenes y adultos tienen menor presencia en la discusión.

Diversos análisis advierten que la falta de atención a la brecha educativa también tiene consecuencias económicas relevantes. Uno de ellos es el informe El precio de la inacción, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El documento analiza 20 perfiles de país —entre ellos el de Perú— y evalúa el impacto de no cerrar las brechas educativas.

Según el estudio, si la situación actual no cambia hacia el 2030, el costo del abandono escolar en el país podría ascender a US$ 15,200 millones, cifra equivalente al 6% del PBI. Si los jóvenes no alcanzan las competencias básicas de aprendizaje, el costo estimado llegaría hasta el 22% del PBI.

Las implicancias tampoco se limitan al ámbito económico. El mismo informe advierte que, de mantenerse las brechas en acceso y calidad educativa, el país podría enfrentar un incremento del 84% en los embarazos precoces, un aumento del 63% en los homicidios y un alza del 43% en la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan.

En contraste, garantizar que todos los niños y adolescentes culminen la educación básica podría generar un incremento del 6% en el PBI nacional. Si además todos alcanzaran aprendizajes básicos, el impacto positivo podría llegar a representar hasta el 22% del producto interno bruto. Estas estimaciones evidencian que la educación no solo transforma las trayectorias individuales, sino que también constituye un factor determinante para el desarrollo económico y social del país.

En este contexto, la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) es señalada como componente clave dentro de las políticas de aprendizaje a lo largo de la vida, al ofrecer rutas educativas más flexibles que combinan formación básica, capacitación para el trabajo y reconocimiento de aprendizajes adquiridos fuera del sistema educativo formal.

“Hablar de educación a lo largo de la vida no es solo una agenda educativa, es una agenda de desarrollo. Si millones de jóvenes y adultos no tienen oportunidades de seguir aprendiendo, también se reducen sus posibilidades de acceder a trabajo digno y ejercer plenamente su ciudadanía . Por eso es fundamental que este tema forme parte del debate electoral y de los compromisos del próximo gobierno”, señaló Jimena Chávez, directora de DVV International, Instituto de Cooperación Internacional de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos.

Un tema que busca entrar en la agenda electoral

Con el objetivo de posicionar esta discusión en el ámbito político, el Grupo Impulsor de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, con el apoyo de DVV International Perú, convocará a representantes de partidos políticos y especialistas a un espacio de diálogo para debatir propuestas orientadas a ampliar las oportunidades educativas para este grupo de la población.

La iniciativa busca impulsar compromisos para fortalecer rutas de aprendizaje a lo largo de la vida, vinculadas al acceso a trabajo digno, el aumento de la productividad y una mayor participación ciudadana.