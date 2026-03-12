La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) proyecta que al mediodía del lunes 13 de abril se podría tener prácticamente definida la votación presidencial de las elecciones generales 2026, lo que permitiría anticipar qué candidatos pasarían a una eventual segunda vuelta, programada para el 7 de junio.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, explicó durante un diálogo organizado por IDEA Internacional que esta estimación se basa en proyecciones preliminares y experiencias de procesos electorales anteriores, por lo que no constituye un cronograma oficial.

“De acuerdo con la información que manejamos, hacia el mediodía del 13 de abril la tendencia de la votación presidencial podría estar prácticamente definida, permitiendo identificar a los dos candidatos que disputarían una eventual segunda vuelta”, precisó.

Corvetto detalló que el mismo domingo 12 de abril, día de los comicios, ya podrían conocerse algunos resultados preliminares. Para las 20:00 horas, se contarían con datos de las mesas en el extranjero, como Oceanía, y de algunas mesas en Lima Metropolitana.

Posteriormente, hacia las 23:00 horas, se podría alcanzar cerca del 80 % de actas procesadas en Lima y Callao correspondientes a la elección presidencial.

ONPE informará sobre los primeros resultados de las elecciones generales 2026. (Fuente: El Peruano)

Complejidad del proceso

Las elecciones 2026 presentan un mayor nivel de complejidad, ya que los ciudadanos deberán emitir su voto en cinco elecciones simultáneas: la fórmula presidencial, senadores por distrito regional y nacional, diputados y representantes al Parlamento Andino.

Corvetto destacó que la rapidez en la presentación de resultados dependerá en gran medida de la labor de los miembros de mesa, responsables de completar correctamente las actas y garantizar un procesamiento ágil de los votos.

“Es fundamental fortalecer la capacitación de los miembros de mesa, porque su desempeño impacta directamente en el tiempo de entrega de los resultados electorales”, subrayó.