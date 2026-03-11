El Tribunal Constitucional (TC) evaluará este miércoles 11 de marzo el hábeas corpus presentado por la defensa de Vladimir Cerrón, con el que se busca dejar sin efecto la prisión preventiva que pesa sobre el líder de Perú Libre en el marco del caso Los Dinámicos del Centro.

La audiencia está programada para las 9:15 de la mañana y será sustentada por el abogado Humberto Abanto, quien intentará convencer a los magistrados de que se anule la medida restrictiva de libertad dictada contra el exgobernador regional de Junín.

Cerrón se mantiene en la clandestinidad desde hace más de dos años, luego de que el Poder Judicial ordenara su captura nacional e internacional mientras avanzan las investigaciones en su contra.

El recurso constitucional busca que el TC declare vulnerado el derecho a la libertad personal del dirigente político y deje sin efecto la prisión preventiva. De prosperar el pedido, Cerrón podría afrontar el proceso judicial en libertad mientras continúa la investigación fiscal.

Además, una eventual decisión favorable permitiría que el candidato presidencial de Perú Libre participe con normalidad en las actividades del actual proceso electoral, incluido el debate presidencial previsto para las próximas semanas.

El expediente del caso fue remitido al Tribunal Constitucional por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima el pasado 4 de febrero. Posteriormente, el documento fue registrado el 11 de febrero y el máximo intérprete de la Constitución programó la audiencia en un plazo menor a 20 días.

En paralelo, el periodista César Hildebrandt afirmó públicamente que en el TC ya existiría un proyecto de sentencia que declararía fundada la demanda presentada por la defensa de Cerrón.

Según esa versión, la ponencia habría sido elaborada por el magistrado Pedro Hernández Chávez y contaría con cuatro votos favorables, lo que permitiría aprobar el fallo una vez que sea publicado y notificado a las partes.

De confirmarse este escenario, el Tribunal Constitucional ordenaría al Juzgado de Investigación Preparatoria emitir una nueva resolución para definir la situación jurídica del líder de Perú Libre.

La decisión que adopte el TC podría tener impacto directo tanto en el proceso judicial como en el escenario político y electoral, al tratarse de uno de los principales líderes del partido oficialista en elecciones.