El líder y candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, afirmó que la llegada de José Balcázar a la Presidencia fue resultado de un consenso político frente a la división generada por el enfrentamiento entre Fuerza Popular y Renovación Popular, y no producto de un pacto entre bancadas.

En declaraciones al programa Al Final del Día de Canal N, y desde la clandestinidad, Cerrón rechazó que haya existido una alianza formal para elegir a Balcázar y sostuvo que lo ocurrido fue la conformación de un “frente antiderechista”.

“No hay ningún pacto, lo que se hizo fue una suerte de frente antiderechista. No es un tema de alianzas, porque eso es un pacto bilateral para sacar ventajas cada uno y después de lograr el objetivo esa alianza se diluye. En este caso ha habido una unidad espontánea que golpearon juntos y terminado el objetivo se disuelve”, manifestó.

Consultado sobre si en ese “frente” participaron bancadas como Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y Acción Popular, respondió: “Por supuesto, claro que sí. Es correcta la deducción a partir del número de votos”.

Según explicó, se trató de una “coordinación mínima” en el momento de la votación, sin compromisos políticos de largo plazo. No obstante, admitió que algunas bancadas podrían formular solicitudes tras el respaldo brindado. “Seguramente algunas bancadas van a tener alguna solicitud al apoyo que han brindado al presidente Balcázar y él verá cómo responde a ese tema”, añadió.

Cerrón sostuvo que la elección de Balcázar fue una reacción a la “unidad monolítica” que, a su juicio, han mantenido Renovación Popular y Fuerza Popular para sostener gobiernos de derecha en el Ejecutivo, lo que —dijo— terminó generando una grieta en el escenario político.

Vladimir Cerrón negó la existencia de un pacto político para la elección de José Balcázar y sostuvo que se trató de un “frente antiderechista” de carácter coyuntural. Foto: Congreso.

Indulto y comunicación con el presidente

En otro momento, el dirigente de Perú Libre negó mantener comunicación con el jefe de Estado desde el 2023 y descartó cualquier acuerdo respecto a un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo.

“Yo no tengo ninguna comunicación con el presidente desde el 2023. No hay nada que declarar al respecto (…) no tengo ningún conocimiento que se haya llegado a algún acuerdo (sobre el indulto)”, afirmó.

Cerrón cuestionó además que se plantee esa posibilidad cuando —según indicó— Castillo aún no cuenta con una sentencia firme. “Mientras él no tenga una sentencia firme, no se puede proceder a un indulto. Lo que quedaría es que él renuncie en tal caso a su apelación a su sentencia en primera instancia, se haga firme y proceda el indulto”, señaló.

En esa línea, dijo coincidir con lo expresado por el presidente Balcázar respecto a que no existe en agenda ningún tipo de indulto. “Estoy de acuerdo en la medida de que el presidente está hablando la verdad, no están dadas las condiciones para que se pueda proceder a esa gracia. Está en lo correcto”, puntualizó.

Petroperú y cambios en la gestión

Sobre los recientes movimientos en Petroperú, tras la designación de Gustavo Villa Mora como gerente general encargado, Cerrón sostuvo que la decisión correspondería al directorio de la empresa y no directamente al mandatario.

“El que ha cambiado a la gerenta no ha sido el presidente Balcázar, tengo entendido que será el directorio, el cual, que yo sepa, Balcázar no tiene aún ningún miembro”, afirmó.

Añadió que se trata de un Ejecutivo que proviene de la gestión anterior y que el actual presidente recién está asumiendo funciones, por lo que —estimó— la semana entrante se conozcan los primeros nombramientos oficiales de su administración.