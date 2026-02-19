La elección de José María Balcázar como presidente de la República profundizó la fractura entre bancadas y desató un cruce de comunicados y acusaciones entre Renovación Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Fuerza Popular.

Mientras APP advirtió que no permitirá indultos ni beneficios para Pedro Castillo ni Vladimir Cerrón y cuestionó presuntos acuerdos “bajo la mesa”, Renovación Popular denunció la existencia de un “pacto mafioso” que, según sostiene, controla el Congreso. En paralelo, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, responsabilizó directamente a Rafael López Aliaga por el desenlace.

Renovación Popular: “Pacto mafioso controla el Congreso”

Renovación Popular emitió un comunicado titulado “Pacto mafioso controla Congreso”, en el que califica lo ocurrido como una “tragedia” y sostiene que el país ha estado “secuestrado por intereses económicos enquistados en bancadas que se repiten hace años”.

El partido liderado por Rafael López Aliaga negó “cualquier acuerdo con la izquierda radical” y afirmó que ha combatido tanto la corrupción como a los sectores que, según su versión, “se reparten cuotas de poder en el Parlamento”.

“Renovación Popular ha luchado por combatir la corrupción siempre; no tranzamos con pactos mafiosos ni con la izquierda radical” , indica el documento. Asimismo, la agrupación sostiene que es la “única esperanza” para romper un círculo que, a su juicio, ha empobrecido al país durante décadas.

Comunicado de Renovación Popular. Foto: X.

Fujimori arremete contra López Aliaga

Desde Fuerza Popular, Keiko Fujimori fue especialmente crítica con el rol de Renovación Popular y de su líder, Rafael López Aliaga.

“Lo advertimos el domingo: era más importante mantener al presidente Jerí, no por él, sino porque no sabíamos qué podía pasar” , declaró. Según explicó, su bancada —con 20 votos— mantuvo una posición firme en contra de la censura, pero no logró impedirla.

Fujimori calificó a López Aliaga de “tonto útil de los caviares” y aseguró que su actuación fue determinante para que hoy “un congresista de izquierda radical” asuma la Presidencia de la República. “Que el señor López Aliaga asuma las consecuencias”, enfatizó.

Tras la censura, indicó que Fuerza Popular decidió apoyar a Maricarmen Alva, como en el primer año del gobierno de Pedro Castillo, pero no alcanzaron la mayoría necesaria. “El riesgo era enorme y hoy vemos los resultados de esa irresponsabilidad”, sostuvo.

En un mensaje difundido la noche anterior, Fujimori señaló que se trata de “un día muy triste para el país” y advirtió que “han permitido que la izquierda radical vuelva a gobernar”. Añadió que “el caos es más grande que antes” y que “nunca debieron abrir esta puerta”.

Finalmente, afirmó que su partido se mantendrá vigilante frente a las decisiones de Balcázar. “No se trata de anuncios, sino de decisiones. Vamos a defender la Constitución, el proceso electoral y la democracia”, remarcó.

APP acusa “acuerdos bajo la mesa” y rechazo a indultos

Por su parte, en un comunicado difundido este 19 de febrero, APP sostuvo que la elección de Balcázar “no es solo el resultado de una votación interna”, sino la consecuencia de “acuerdos políticos bajo la mesa”, en los que —según indicó— los votos de Renovación Popular habrían terminado favoreciendo a Perú Libre.

La agrupación señaló que el nuevo escenario debe centrarse en tres tareas urgentes: garantizar elecciones limpias y transparentes, enfrentar la inseguridad ciudadana y preservar la estabilidad económica. Además, remarcó que no permitirá ningún intento de indulto ni beneficios para Pedro Castillo o Vladimir Cerrón.

“Estaremos vigilantes y firmes en la defensa de la democracia, la institucionalidad y el respeto a la voluntad de los peruanos”, concluye el pronunciamiento.