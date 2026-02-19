El Pleno del Congreso eligió este miércoles 18 de febrero a José María Balcázar (83 años), de las filas de Perú Libre, como nuevo titular del Parlamento y, en aplicación de la sucesión constitucional, asumió de forma interina la Presidencia de la República.

En segunda vuelta obtuvo 60 votos frente a los 46 alcanzados por María del Carmen Alva. Tras jurar primero como presidente del Congreso, suspendió brevemente la sesión y luego prestó juramento como jefe de Estado, comprometiéndose a defender la soberanía, la Constitución y las instituciones democráticas hasta el 28 de julio de 2026. Posteriormente, recibió la banda presidencial y ofreció su primer mensaje a la Nación.

En los primeros pasajes de su discurso, Balcázar reflexionó sobre la historia del Perú y cuestionó las versiones tradicionales sobre la Independencia, las guerras y la Conquista. Sostuvo que el país debe “reescribir” su historia y saldar deudas con pueblos originarios como los aimaras y quechuas. Reivindicó el valor de la cultura y el conocimiento, evocó referentes del mundo clásico y afirmó que el Perú atraviesa una etapa con oportunidades inéditas gracias al acceso masivo a la información.

Convocatoria sin “derechas ni izquierdas” y elecciones limpias

El mandatario centró su mensaje en los ejes de su gestión. Llamó a dejar de lado las divisiones ideológicas tradicionales y aseguró que “no estamos en tiempos para pelear”. Según dijo, su objetivo es demostrar que “sí es posible construir una democracia de verdad”, aunque advirtió que el sistema actual requiere correctivos para no debilitarse.

Anunció que promoverá un diálogo permanente entre el Ejecutivo y el Congreso desde Palacio de Gobierno. “Sin diálogo no hay nada”, enfatizó, al invitar a todas las bancadas a colaborar durante los meses que restan del actual periodo gubernamental.

Como primera prioridad, Balcázar garantizó una transición democrática y electoral “pacífica y transparente”, subrayando que no debe existir ningún tipo de duda sobre la limpieza del próximo proceso electoral. Reiteró que su gestión será temporal y estará orientada a asegurar estabilidad institucional.

Inseguridad y reforma integral del sistema

En materia de seguridad ciudadana, sostuvo que se requiere una respuesta articulada del sistema de justicia. Señaló que el problema penitenciario no puede abordarse únicamente con reformas al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), sino que demanda la intervención coordinada del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el ámbito académico.

Advirtió además que el crimen organizado ha mutado hacia formas transnacionales y mencionó expresamente al Tren de Aragua, al que atribuyó características de alcance internacional. En ese marco, adelantó que convocará a especialistas y exautoridades con experiencia en seguridad para fortalecer la lucha contra la criminalidad.

José María Balcázar dijo garantizar elecciones transparentes y señaló que por ahora no está en la agenda un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo. Foto: Congreso. (Foto: César Bueno/ El Comercio)

Continuidad económica y deuda social

Balcázar remarcó que mantendrá la línea económica vigente y descartó “ensayos” que puedan generar incertidumbre. Indicó que evaluará la situación con la actual titular del Ministerio de Economía y Finanzas y que dialogará con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, para explorar medidas que permitan mejorar el desempeño económico en el corto plazo.

“Hay cosas que no se pueden esperar”, afirmó, al referirse a la existencia de una “deuda social” pendiente, particularmente con los maestros y otros sectores. No obstante, insistió en que cualquier decisión se adoptará preservando la estabilidad macroeconómica.

Proyectos de ley y autocrítica legislativa

El presidente interino también adelantó que buscará enviar proyectos de ley al Congreso y pidió mayor rigor técnico en la elaboración normativa. Con varios años de experiencia en el aparato judicial, reconoció que en ocasiones se han aprobado leyes “mal trabajadas” o de difícil aplicación práctica.

Asimismo, reiteró su respaldo al retorno del Senado y defendió la necesidad de mejorar la calidad legislativa como parte del fortalecimiento institucional.

En la parte final de su mensaje, Balcázar convocó a las fuerzas políticas a trabajar de manera conjunta durante los meses que restan de gestión. “No es difícil gobernar un país si se convoca a los más lúcidos”, sostuvo, al comprometerse a mantener un contacto frecuente con el Parlamento y priorizar el diálogo como herramienta central para enfrentar los desafíos inmediatos del país.

Revisará caja fiscal

En una breve rueda de prensa posterior a su mensaje a la Nación, el presidente José María Balcázar reiteró que su prioridad será garantizar “una actividad política seria y transparente” para que el próximo proceso electoral no tenga ningún cuestionamiento. Aseguró que se mantendrá la línea macroeconómica del país y que no se darán “saltos al vacío” en materia económica, adelantando que conversará con la ministra de Economía para evaluar eventuales ajustes. Asimismo, afirmó que continuará una política monetaria sana para brindar previsibilidad a los agentes económicos y anunció que evaluará el desempeño de los actuales ministros.

Sin embargo, poco despues el nuevo mandatario añadió revisaría la caja fiscal para efectuar el pago de la deuda social a algunos sectores.

“Necesitamos ver la caja fiscal porque hay una serie de casos en el Ejecutivo que son deudas sociales muy sentidas tanto de maestros, de hermanos del sur, quechuas y aymaras. Eso lo vamos a trabajar y conversaremos con la ministra de Economía para ver si hay que hacer un crédito suplementario o algo por el estilo”, señaló.

Denuncias son leyendas negras

Consultado por las denuncias en su contra, sostuvo que se trata de “leyendas negras”. También descartó que esté en agenda la posibilidad de indultar al expresidente Pedro Castillo. Finalmente, informó que convocó a una conferencia de prensa para el día siguiente, en la que brindará mayores detalles sobre las acciones de su gestión.