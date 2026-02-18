El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, convocó al pleno para este miércoles 18 de febrero a fin de proceder a la elección del titular de ese poder del Estado que completará el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026.

La elección se realizará a las 18:00 horas, en una sesión presencial a realizarse en el Auditorio del Edificio José Faustino Sánchez Carrión del Parlamento.

Cabe indicar que, quien este miércoles resulte elegido presidente del Congreso asumirá la presidencia de la República en reemplazo de José Jeró, quien fue censurado en la víspera por la representación nacional.

Inscripción de listas

La elección del presidente del Congreso se realiza conforme al artículo 12 del Reglamento del Congreso, que establece el procedimiento para elegir a los integrantes de la Mesa Directiva.

En virtud de ello, se presentaron las candidaturas de los congresistas Segundo Héctor Acuña Peralta, de la bancada Honor y Democracia; María del Carmen Alva Prieto, de Acción Popular; Edgard Reymundo Mercado, del Bloque Democrático Popular, y José María Balcázar, de Perú Libre.

La Oficialía Mayor dio cuenta al presidente del Congreso de las listas inscritas, ordenando su publicación en tablas.

La elección

Iniciada la sesión plenaria el día de hoy, la elección del presidente de la Mesa Directiva del Congreso se realiza de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Leídas las listas de candidatos propuestas, la Mesa Directiva invita a dos congresistas para que oficien de escrutadores y vigilen el normal desarrollo del acto electoral. Los escrutadores firmarán las cédulas de votación.

b) Reabierta la sesión, el presidente deposita su voto en el ánfora, luego lo harán los demás miembros de la Mesa Directiva y los congresistas escrutadores. De inmediato se invitará a los demás congresistas a depositar sus cédulas de votación cuando sean llamados por su apellido en orden alfabético.

c) Terminado el llamado a votar, el presidente realiza el escrutinio, voto por voto, ayudado por los congresistas escrutadores, dando lectura a cada cédula sufragada.

d) Terminado el escrutinio, el presidente proclama miembro electo de la Mesa Directiva al candidato de la lista que haya logrado obtener un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes. Si ninguna lista obtiene la mayoría simple se efectuará, siguiendo el mismo procedimiento, una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos, proclamándose a los candidatos de la lista que obtenga mayor votación.

e) A continuación, el candidato elegido presta juramento y asume sus funciones de inmediato. El presidente electo lo hará ante el presidente de la Mesa que presidió el acto electoral. (…)

La fórmula de la juramentación será la de uso común, por Dios y por la Patria; salvo que algún congresista expresara el deseo de que se prescinda de la invocación a Dios en su juramento, a lo cual la Mesa Directiva accederá de inmediato. Ningún miembro del Congreso o de la Mesa Directiva puede asumir sus funciones o cargos si no ha prestado juramento.