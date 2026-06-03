Simpatizantes del candidato Abelardo de la Espriella durante un mitin la noche electoral en Barranquilla el 31 de mayo.
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Agencia Bloomberg
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La camiseta de la selección colombiana de fútbol se ha convertido en el símbolo más reciente de una amarga batalla política a pocos días del inicio del Copa Mundial de la FIFA.

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