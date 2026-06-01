Abelardo de la Espriella, presidential candidate for the Defenders of the Homeland party, during an election night rally in Barranquilla, Colombia, on Sunday, May 31, 2026. Celebrity lawyer De la Espriella unexpectedly topped the first round of Colombias presidential vote, as Latin America heads into another highly polarized election.
Abelardo de la Espriella, presidential candidate for the Defenders of the Homeland party, during an election night rally in Barranquilla, Colombia, on Sunday, May 31, 2026. Celebrity lawyer De la Espriella unexpectedly topped the first round of Colombias presidential vote, as Latin America heads into another highly polarized election.
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Agencia Bloomberg
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Los bonos soberanos de Colombia denominados en dólares repuntaron el lunes después de que el candidato independiente de derecha Abelardo de la Espriella liderara inesperadamente la primera vuelta electoral y avanzara como claro favorito para disputar la presidencia contra el izquierdista Iván Cepeda.

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