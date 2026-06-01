Los bonos subían a lo largo de la curva. Los títulos con vencimiento en 2054 sumaban 4 centavos hasta casi 112 centavos por dólar, según datos indicativos de precios recopilados por Bloomberg.

El sólido desempeño de De la Espriella está consolidando las apuestas de los inversionistas a un cambio de rumbo político, tras cuatro años bajo el gobierno del presidente de izquierda Gustavo Petro.

El mediático abogado obtuvo el 43.7% de los votos, con casi la totalidad de las papeletas escrutadas, según los resultados oficiales. Esto lo coloca en una posición favorable para captar parte de los votos de otros candidatos de derecha y triunfar en la segunda vuelta. Cepeda, aliado de Petro, obtuvo el 40.9% de los votos.

“La combinación de una agenda de seguridad y una actitud hacia un programa de reformas proempresas es algo más aceptable para los mercados que la administración actual”, dijo Manuel Mondia , gestor de cartera en Aquila Asset Management.

La senadora Paloma Valencia, que era la candidata preferida de los inversionistas, quedó en tercer lugar con menos del 7% de los votos. En un discurso pronunciado tras la elección, prometió su apoyo a De la Espriella. Los gestores de fondos esperan ahora que el candidato antisistema modere su retórica para atraer a los votantes de centro antes de la segunda vuelta del 21 de junio.

Los candidatos para la segunda vuelta presidencial en Colombia Iván Cepeda (izq) y Abelardo de la Espriella. (EFE/ Carlos Ortega / Ernesto Guzmán Jr.).

A pesar de su controvertida personalidad, la mayoría de los inversionistas cree que De la Espriella intentará controlar el creciente déficit fiscal del país y preservar la independencia del banco central, que estuvo amenazada durante la administración Petro. Las preocupaciones por el elevado gasto público han afectado el ánimo de los mercados, provocando rebajas de calificación crediticia y diferenciales superiores a los de países con notas similares.