El presidente de Colombia, Gustavo Petro. (Foto: EFE/ Ricardo Maldonado Rozo)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro. (Foto: EFE/ Ricardo Maldonado Rozo)
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Redacción Gestión
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, país con el que su gobierno vive una tensión diplomática.

“Las armas con las que matan civiles en el Cauca vienen del Ecuador: municiones y explosivos entran por la frontera”, afirmó el mandatario en su cuenta de X.

, que dejó al menos 20 civiles muertos y más de 30 heridos, y que el Gobierno atribuye a disidencias de las FARC.

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El mandatario no dio detalles sobre el origen de su afirmación, pero el pasado lunes, en un mensaje al país, ordenó a los jefes de las Fuerzas Armadas investigar si los explosivos usados en ese ataque procedían de Ecuador.

, que dirigía alias ‘Fito’, y el gobierno” de ese país.

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Alias Fito es el narcotraficante José Adolfo Macías, que en enero de 2024 fugó de una cárcel en Guayaquil, hecho que desató una ola de violencia en Ecuador y llevó a Noboa a declararle la guerra a los grupos narcotraficantes.

Tras su recaptura en junio de 2025, Fito fue extraditado a Estados Unidos el 20 de julio pasado y se convirtió en el primer gran narcotraficante ecuatoriano juzgado en ese país en una corte de Nueva York.

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“Lo que ha hecho Noboa es utilizar a Colombia y mi gobierno para desviar el debate de los poderosos políticos del Ecuador ligados al narcotráfico”, aseguró Petro.

Según el mandatario, esos vínculos

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Petro afirmó además “que desde el Ecuador se sabotea el programa de paz de Colombia y la erradicación masiva y voluntaria de cultivos” ilícitos porque, según dijo, “eso no le gusta a la mafia ecuatoriana y sus políticos”.

y la seguridad en la frontera común de 586 kilómetros.

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.

Esto dio lugar a una guerra comercial que llevó incluso a los dos gobiernos a llamar a consultas a sus embajadores en Bogotá y Quito.

Elaborado con información de EFE.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. (Federico PARRA / Martin BERNETTI / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. (Federico PARRA / Martin BERNETTI / AFP)

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