La peruana Frenosa, dedicada a la fabricación de frenos y embragues para aplicaciones automotrices e industriales, decidió dar un paso clave en su expansión internacional. La compañía confirmó que empezará a operar en México con una filial propia, apostando por un modelo que le permita ganar presencia en uno de los mercados más grandes de la región.

El ingreso al mercado mexicano empezará con la comercialización de pastillas y líquidos de freno, dos de sus principales líneas.

“El objetivo es venderlos de forma directa al usuario final mediante canales digitales, lo que nos permitirá ganar visibilidad y posicionamiento en este importante destino”, dijo Ricardo Llave Arrieta, subgerente de Exportaciones y Nuevos Negocios de la compañía, a Perú Exporta.

La decisión responde a una experiencia previa que dejó señales claras. Tras su participación en Automechanika México 2025, la empresa identificó oportunidades concretas en ese mercado. A ello se suma su presencia en otros espacios del sector, como Automechanika Buenos Aires y su próxima participación en Automechanika Frankfurt, una de las vitrinas más importantes de la industria automotriz, así como su agenda en ferias mineras en Antofagasta (Chile) y San Juan (Argentina), y eventos locales como Expomina y la rueda de negocios de Industrias Perú.

Más producción y foco fuera del Perú

En paralelo a su expansión comercial, la compañía viene reforzando su capacidad productiva. Frenosa invirtió recientemente en una planta automatizada de pastillas de freno, con el objetivo de ampliar su producción y responder a una demanda internacional creciente, y sin descuidar sectores como minería y maquinaria pesada, donde la firma también desarrolla soluciones a medida.

“Contamos con un gran potencial de crecimiento. En Perú hay un límite, pero el mundo ofrece oportunidades mucho más amplias”, sostuvo Llave Arrieta.

“El objetivo es venderlos de forma directa al usuario final mediante canales digitales”, indicó Ricardo Llave Arrieta sobre el ingreso de Frenosa a México.

Desde su base en el Callao, la firma opera con cinco unidades especializadas y alcanza una capacidad de hasta 600 toneladas anuales en materiales de fricción. Su portafolio incluye productos para vehículos livianos y pesados —como pastillas, bloques, fajas de freno y forros de embrague—, además de fluidos automotrices y soluciones para el sector industrial y minero.

Con cerca de 70 años en el mercado y más de tres décadas exportando, Frenosa ya llega a más de 20 países en los cinco continentes. Estados Unidos, Reino Unido y mercados de la región, como Colombia, Bolivia y Ecuador, figuran entre sus principales destinos, en una red comercial que ahora busca ampliarse con mayor fuerza en América Latina.

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