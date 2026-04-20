¿Cuáles son las novedades sobre el sector automotor en el Perú? (Foto: Andina)
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, al registrar un crecimiento de 19.67%, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En detalle, según el ente estadístico, la actividad económica en general nacional creció 3.68% interanual en febrero, por encima de lo esperado por el mercado. En ese resultado, el sector comercio registró una expansión de 6.06%, marcado por el desempeño positivo del comercio al por menor (5.82%), del comercio al por mayor (4.41%) y, de manera especial, del (19.67%).

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Vehículos más demandados

Al respecto, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) destacó que “el incremento del comercio automotriz estuvo influenciado por el dinamismo en la venta de vehículos livianos, vehículos pesados y vehículos menores, impulsada por campañas comerciales, el lanzamiento de nuevos modelos, condiciones favorables en el mercado cambiario y una mayor disponibilidad de crédito vehicular”.

La AAP añadió que este desempeño positivo también estuvo acompañado por el avance en la venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores, .

Asimismo, resaltó que continuó en terreno positivo la venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, aunque precisó que se observó una contracción en el mantenimiento y reparación de vehículos automotores.

¿Qué tipos de vehículos sobresalieron en el repunte del sector automotor? (Foto: Andina)
¿Qué tipos de vehículos sobresalieron en el repunte del sector automotor? (Foto: Andina)
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¿Crecimiento exponencial?

En términos generales, el INEI informó que la economía peruana mantuvo su desempeño positivo en febrero, completando un primer bimestre con resultados alentadores. Hacia adelante, la economía peruana mantendría una trayectoria de crecimiento moderado, apoyada principalmente en la fortaleza de la demanda interna y en el desempeño de sectores como Construcción, Comercio, Servicios y Transporte.

En esa línea, la AAP señaló que “se espera que el consumo privado continúe mostrando un comportamiento positivo, respaldado por la mejora gradual del empleo formal y por condiciones financieras favorables para hogares y empresas”.

No obstante, el gremio automotor advirtió que persisten factores coyunturales, tanto internos como externos, que podrían condicionar el crecimiento del PBI. .

A ello se suman los riesgos asociados a un eventual nuevo episodio del Fenómeno de El Niño, que podría afectar negativamente a sectores como el agropecuario, la pesca y la infraestructura, además de añadir presión a la inflación.

Finalmente, la AAP indicó que, a medida que avance el proceso electoral hacia el conteo final de la primera vuelta y posteriormente a la segunda vuelta, la incertidumbre podría incrementarse en los próximos meses, elevando la cautela empresarial, especialmente en sectores intensivos en capital y de largo plazo.

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