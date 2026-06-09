Según informó la SBS, la empresa operará como una plataforma financiera 100% digital, con una cuenta de dinero electrónico como eje de relación con el cliente.
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Zulema Ramirez Huancayo
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) otorgó la licencia de funcionamiento a la fintech uruguaya Prex, lo que marca un nuevo paso en el ingreso de competidores digitales al sistema financiero peruano

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