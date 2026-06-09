Con esta autorización, Prex Perú se convierte en la primera entidad financiera 100% digital y avanza hacia un modelo propio y supervisado, orientado a integrar crédito, pagos y billetera digital dentro de una empresa de créditos.

Según informó la SBS, la empresa operará como una plataforma financiera 100% digital, con una cuenta de dinero electrónico como eje de relación con el cliente, a través de la cual se podrá realizar pagos, transferencias, recargas, remesas, operaciones con tarjeta, cambio de moneda y transferencias interoperables con otros ecosistemas de pago, como Yape y Plin.

Además, podrá ofrecer créditos digitales de bajo monto (producto comercial: “Prextamo”), cuyo desembolso y pago se realizarán dentro de la misma cuenta Prex, integrando así el uso transaccional de la billetera con el acceso a financiamiento, comunicó.

¿Más barata que bancos?

El ingreso de nuevas entidades financieras digitales al mercado peruano podría contribuir a dinamizar el crédito y generar una mayor competencia en beneficio de empresas y personas, señaló Arturo García, director del Colegio de Economistas de Lima.

Al operar con estructuras más ligeras y menores costos operativos, estas entidades tienen la capacidad de ofrecer productos financieros con tasas más competitivas, destacó.

“Aunque la morosidad comenzó a disminuir, esta mejora aún no se ha reflejado en una reducción significativa de las tasas de interés”, manifestó.

Según la SBS, el país viene siendo percibido como un destino atractivo para inversiones financieras debido a la estabilidad del sistema y las oportunidades de crecimiento vinculadas a la digitalización.

Revolut, banco digital de origen británico que planea ofrecer servicios a personas y empresas mediante un modelo completamente virtual. Photographer: Betty Laura Zapata/Bloomberg

Bancos

Durante su participación en el webinar “Perspectivas del Sistema Financiero y el Entorno Digital”, organizado por la consultora Equilibrium Financiero, el superintendente Sergio Espinosa, indicó que entre los proyectos en marcha destaca también el ingreso de BTG Pactual, uno de los mayores bancos de Brasil, que inicialmente operará en banca corporativa y de inversión.

Asimismo, avanza el proceso de Revolut, banco digital de origen británico que planea ofrecer servicios a personas y empresas mediante un modelo completamente virtual, sin oficinas físicas y con atención exclusivamente a través de una aplicación móvil.

“Tanto Revolut como BTG Pactual cuentan con licencia de organización, mientras que este último se encuentra próximo a solicitar la inspección final para obtener la licencia de funcionamiento”, adelantó.

Sandbox

En paralelo, la SBS viene impulsando un nuevo esquema de sandbox regulatorio que permitirá la participación de empresas fintech no supervisadas directamente por la entidad.

El funcionario reveló que una fintech ya manifestó su interés en presentar un proyecto para ser evaluado dentro de este entorno de pruebas.