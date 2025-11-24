El superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, anunció la modificación del reglamento para la realización temporal de actividades en modelos novedosos, conocido como sandbox regulatorio, con el fin de promover mayor innovación y acelerar la inclusión financiera en el país.

“El sistema financiero peruano debe seguir abriéndose a soluciones innovadoras que permitan atender mejor las necesidades de la población. La actualización del sandbox regulatorio es un paso decisivo para facilitar el ingreso de nuevos actores y potenciar la competencia en beneficio de los usuarios”, afirmó el superintendente Espinosa.

Tras finalizar una ronda de reuniones con directivos de cooperativas de ahorro y crédito y de la Caja Trujillo, en Trujillo, y de la Caja del Santa, en Chimbote, el superintendente destacó que: “con la medida, la SBS reafirma su compromiso con un sistema financiero moderno, dinámico, centrado en las personas, pues con la ampliación del sandbox regulatorio permitirá que iniciativas innovadoras lleguen a más peruanos, donde sea que estén, contribuyendo así al cierre de brechas”.

El sandbox es un espacio controlado que permite a las empresas probar, de manera temporal y en escala acotada, modelos innovadores vinculados a los sistemas supervisados, a través de la flexibilización del marco normativo vigente o proponiendo productos y/o servicios no contemplados en este.

La principal novedad de la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, es la incorporación de entidades no supervisadas por la SBS, como fintechs, startups u otros emprendimientos tecnológicos. Estas podrán solicitar su participación en el sandbox a través de un procedimiento administrativo formal, sujeto al cumplimiento de requisitos de elegibilidad y bajo condiciones definidas por la SBS.

Asimismo, se incorpora la participación de actores supervisados que antes no estaban considerados, como las cooperativas de ahorro y crédito (COOPAC) y AFOCAT, ampliando el alcance del marco vigente.

La propuesta también permite mecanismos de ingreso al sandbox, estableciendo otras modalidades con la participación de la propia SBS a través de convocatorias o de solicitudes de las empresas.

En todos los casos, la participación será temporal -hasta por 30 meses- y se realizará en un entorno seguro.