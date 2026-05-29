29 de mayo del 2025. Hace 1 año

AFP COMPENSARÁN FONDOS DE AFILIADOS SI RENTABILIDAD ES MENOR A LA MÍNIMA ESTABLECIDA

La SBS deberá establecer la metodología y aplicación del esquema del rendimiento mínimo que tendrán que asegurar todas las entidades que administrarán fondos previsionales. Se reafirma una pensión mínima para los afiliados tanto del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), como del Sistema Privado de Pensiones (SPP), que hoy asciende a S/ 600.

29 de mayo del 2025. Hace 1 año. Kallpa Generación proyecta central eólica de 403 MW en Arequipa.

29 de mayo del 2025. Hace 1 año

MYPES DEBERÁN REPORTAR ANTE SUNAT A SU BENEFICIARIO FINAL

Resolución de emprendimientos familiares y entidades recién constituidas. Sin embargo, expertos observan que se agrega una carga significativa y la necesidad de campañas informativas. Desde el 2019, la Sunat viene implementando de forma progresiva un esquema de declaraciones informativas que busca identificar a las personas naturales vinculadas al control de entidades jurídicas. Inicialmente, esta obligación estuvo dirigida a grandes empresas, pero a través de nuevas resoluciones se ha ido ampliando hacia contribuyentes de menor tamaño.

29 de mayo del 2025. Hace 1 año

MEF “DESCARTA” IMPACTO FISCAL POR AJUSTES EN EL IGV Y FONCOMUN

Ministro Pérez Reyes detalló que la modificación busca cubrir un problema de falta de financiamiento de las municipalidades cuyos recursos están vinculados al número de su población. Señaló que se beneficiarán alrededor de 300. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, señaló que eventuales cambios en la distribución de los recursos provenientes del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) no afectarán el déficit fiscal, cuyo límite para este año es de 2.2% del Producto Bruto Interno (PBI).